Alineaciones Sporting Cristal vs Los Chankas: el once de Autuori para volver a ganar en el Gallardo

Sporting Cristal quedó nuevamente fuera de la lucha por el título de esta temporada después de perder 1-0 ante Universitario en el clásico moderno del Torneo Clausura 2025. Bajo ese escenario, los celestes ahora persiguen el objetivo de quedar dentro de los cuatro primeros lugares del Acumulado para tratar de clasificar a la Copa Libertadores 2026. Su próximo desafío: Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. ¿Cuáles serán las posibles alineaciones de Paulo Autuori y Walter Paolella?

Alineación de Sporting Cristal:

Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro e Írven Ávila .

Autuori y su cuerpo técnico saben que no pueden seguir cediendo puntos en la recta final del campeonato. En ese sentido, el estratega brasileño tiene pensado realizar una variante con relación al último duelo disputado contra el cuadro merengue.

Tras los últimos ensayos, Nicolás Pasquini se perfila para iniciar las acciones en el Gallardo por Rafael Lutiger, buscando un mayor desequilibrio por la banda izquierda. Luego todo hace indicar que se mantendrá el mismo equipo que viene de enfrentar a la 'U' en el Nacional, salvo un cambio de última hora.

Sporting Cristal quiere volver al triunfo en el Clausura ante Los Chankas

El once de Sporting Cristal ante Los Chankas puede ser el siguiente. Enríquez en el arco, Sosa, Araujo, Abram y Pasquini en la primera línea, mientras que, Pretell, Gonzales y Yotún en la volante. A su vez, el 'Santi' González, Castro y Ávila como las principales figuras en ataque.

Alineación de Los Chankas:

Willy Díaz, Fred Zamalloa, Hector González, Carlos Pimienta, Ayrthon Quintana, Ederson Mogollón, Kelvin Sánchez, Jordan Guivin, Adrián Quiroz, Franco Torres, Pablo Bueno.

En la vereda de al frente, Los Chankas de Andahuaylas llegarán a este encuentro con la moral a tope tras haber vencido 1-0 a Juan Pablo II gracias al tanto del delantero Pablo Bueno. El elenco de altura necesitaba de una victoria para alejarse de los últimos lugares de la tabla, y ahora van con todo para seguir por la senda del triunfo ante un rival que viene golpeado tras caer con la 'U'.

Los Chankas van por una nueva victoria en el Torneo Clausura 2025

Con relación al posible once, los dirigidos por el técnico Walter Paolella apuntan a repetir la misma formación que presentaron contra el cuadro de Chongoyape, el cual tiene a sus futbolistas de mayor experiencia y minutos esta temporada como Pimienta, Guivin, Torres y Bueno, liderando el ataque.