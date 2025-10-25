- Hoy:
¿A qué hora juega Cristal vs Chankas y dónde ver partido por el Torneo Clausura?
Sporting Cristal recibe a Los Chankas en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 16 del Torneo Clausura. Conoce horario y guía de canales para ver este partido.
Sporting Cristal se enfrenta a Los Chankas este domingo 26 de octubre, en partido correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El duelo se desarrollará en el estadio Alberto Gallardo y promete mucha emoción de principio a fin.
PUEDES VER: Tiago Nunes, ex DT de Cristal, dio impactante mensaje que sorprendió a hinchas: "Ha sido..."
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Chankas?
- Perú, Colombia y Ecuador: 11:00
- Bolivia y Venezuela: 12:00
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 13:00
- México: 10:00
- Estados Unidos: 12:00 (Miami y Nueva York) y 09:00 (Los Ángeles)
- España: 17:00
Sporting Cristal vs Chankas: ¿Dónder ver?
El canal L1 MAX transmitirá en exclusiva el duelo a través de su señal. Si lo quieres ver ONLINE puedes verlo por las plataformas L1 MAX, Fanatiz, DGO y Zapping, previo pago por suspensión.
Sporting Cristal vs Chankas: previa del partido
Tras su caída ante Universitario, el cuadro celeste se quedó sin chances matemáticas de ser campeón del Clausura y ahora solo se concentra en el acumulado, esto para llegar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Por su parte, los 'Guerreros' están en la lucha por clasificar a la Copa Sudamericana y una victoria frente a los rimenses lo acercaría a la clasficiación a su primer torneo internacional.
Cristal y Chankas se enfrentan por la Liga 1.
Cabe señalar que en el historial, cada equipo registra una victoria y además hubo un empate. La última vez que jugaron la capital, fue 4-1 en favor del elenco bajopontino.
