Sporting Cristal vs Los Chankas EN VIVO: pronóstico, cuándo juega, horario y dónde ver

Sporting Cristal y Los Chankas medirán fuerzas este 26 de octubre desde el Estadio Alberto Gallardo. En busca de seguir escalando en el Torneo Clausura, ambas escuadras afrontarán un duro choque desde las 11:00 horas locales (16:00 horas GMT) con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO de L1 MAX.

El equipo de Paulo Autuori llega golpeado tras perder ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional. Este marcador los despidió de la lucha por el Torneo Clausura, por lo que ahora su foco es estar entre los cuatro primeros del Acumulado y soñar con pelear el cupo a "Perú 2" para estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

"De todas maneras, lo que solo estamos pensando es ser Perú 2, no nos quita eso de la cabeza", manifestó Gustavo Zevallos, director de fútbol de Sporting Cristal, en la antesala del duelo ante la 'U'. Sabe que este cupo será clave para beneficio de la institución, ya que tendrá un mayor ingreso económico y competitividad de cara a la siguiente temporada.

Los celestes vienen afrontando campañas inaceptables para la afición, por lo que ahora habrá un sector de aficionados que expresarán su malestar ante la mala gestión de los últimos 5 años. Duro momento para la historia del cuadro 'bajopontino', que desde el 2020 no logró conseguir una estrella para el gusto de sus seguidores.

Por el lado de Los Chankas, suma seis puntos de los últimos 15 posibles en el Torneo Clausura. Llega de un triunfo ante Juan Pablo II en Andahuaylas, por lo que ahora buscará aprovechar el mal momento de los celestes y dar el batacazo en el Estadio Alberto Gallardo. Y es que los 'guerreros' desean sumar el máximo de puntos para acceder a zona de Copa Sudamericana.

Sporting Cristal anuncia partido ante Los Chankas por Torneo Clausura.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

Este partido entre Sporting Cristal vs Los Chankas se juega este domingo 26 de octubre en el Estadio Alberto Gallardo. Ambos elencos están lejos de pelear el Torneo Clausura, pero buscarán a como de lugar los tres puntos para sus respectivos objetivos en el cierre de temporada.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Los Chankas?

Este choque del Torneo Clausura 2025 entre Sporting Cristal y Los Chankas inicia a partir de las 11:00 horas locales (16:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 10:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 11:00 horas

Venezuela, Bolivia: 12:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 13:00 horas

España: 18:00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Los Chankas?

Este cotejo entre celestes y 'guerreros' se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) mediante los operadores de DirecTV, Claro y Win TV. De igual manera, puedes seguir ONLINE GRATIS vía streaming mediante DGO.

Cuánto paga Sporting Cristal vs Los Chankas: pronóstico y cuotas

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila como amplio favorito para llevarse la victoria ante Los Chankas en el Estadio Alberto Gallardo. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS SPORTING CRISTAL EMPATE LOS CHANKAS Betsson 1.11 8.00 20.00 Betano 1.16 7.30 15.50 Bet365 1.13 8.50 13.00 1XBet 1.18 7.40 11.30 Doradobet 1.15 7.00 18.00

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Los Chankas

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Los Chankas: Camacho, Pimienta, González, Vega, Quintana, Guivin, Palomino, Takeuchi, Torres, Mazaneda y Bueno.

Últimos partidos entre Sporting Cristal vs Los Chankas

Así va el historial y estadísticas entre ambas escuadras a poco de jugarse una nuevo jornada del Torneo Clausura 2025: