Autuori dejó rotundo calificativo a victoria de Universitario ante Sporting Cristal: "Es algo..."

Sporting Cristal no logró imponer condiciones ante Universitario en el Estadio Nacional y terminó cayendo por 1-0 en el clásico moderno, un resultado que los dejó oficialmente fuera de la pelea por el título del Torneo Clausura. Tras la derrota, el DT Paulo Autuori salió al frente y dejó un fuerte opinión sobre la victoria de los cremas.

Paulo Autuori dejó rotundo calificativo a victoria de Universitario

Tras el pitazo final, el técnico brasileño brindó declaraciones en conferencia de prensa y analizó el desempeño de su equipo, luego de que los rimenses dominaran gran parte del primer tiempo, pero no se viera reflejado en el marcador. Una de las razones por la que terminaron siendo superados por los cremas.

En ese sentido, Paulo Autuori fue contundente al señalar que sus dirigidos no supieron aprovechar las oportunidades generadas. Aunque se mostró conforme con el esfuerzo colectivo, calificó la derrota ante Universitario como “absurda”, asegurando que las estadísticas favorecieron ampliamente a Sporting Cristal. No obstante, reconoció que el fútbol deja lecciones importantes, como la necesidad de ser efectivos.

Video: L1 MAX

"Si no encontramos el gol, entonces no es un buen juego colectivo. Me quedé satisfecho de la manera en que jugó el equipo todo el partido. No me gusta la estadística, pero es algo absurdo, pero el fútbol te regala estas lecciones. Un equipo tiene que ser efectivo", expresó.

Paulo Autuori criticó a la defensa de Sporting Cristal

De igual forma, el estratega de 69 años volvió a recalcar la poca eficacia goleadora de su equipo y se animó a opinar sobre el gol de Universitario. En ese sentido, enfatizó que fue una jugada aislada y criticó a su defensa al considerar que era "evitable".

"Tuvimos un control de juego total, con buen fútbol y conexiones, pero en el último tercio no fuimos efectivos. Sufrimos un gol que no tiene que ver con una jugada elaborada del rival, creo que era evitable. Pero, salgo contento con los jugadores que trataron de jugar al fútbol", aseveró.

Próximo partido de Sporting Cristal

Ahora, los 'cerveceros' deben concentrarse en remediar su mal momento actual y concentrarse en poder asegurar un lugar en los playoffs para definir los cupos a las Copa Libertadores 2026. Por ello, debe entrenar de la mejor manera para enfrentar este domingo 26 de octubre a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura.