¿Quién es Joel Raffo, de qué equipo es hincha y cómo se hizo dueño de Sporting Cristal?

Sporting Cristal atraviesa un duro momento en la temporada, tras la derrota por 6-0 ante Palmeiras quedaron fuera de toda competición de Conmebol y en la Liga 1 están fuera de los primeros lugares. Tras estos malos resultados, uno de los más criticados ha sido Joel Raffo, actual mandamás del elenco bajopontino. Conoce quién es, como llegó a la presidencia del club y de qué equipo es hincha.

¿Quién es Joel Raffo y como llegó a ser dueño de Sporting Cristal?

Joel Raffo Olcese es un empresario de 40 años que llegó a la presidencia de Sporting Cristal en 2019, luego de que Innova Sports, un grupo multinacional, adquiriera la totalidad de las acciones del conjunto rimense tras comprárselas a Backus. Según informó el medio Mercado Negro, el monto de la compra del club osciló entre los 7 y 12 millones de dólares.

Desde entonces, Innova Sports, con Raffo a la cabeza, es el encargado de velar por los intereses del equipo bajopontino. De igual forma, también cuentan con Carlos ‘Chalaquita’ Gonzales y Enrique de la Piedra en sus filas, quienes además forman parte de la empresa de representación de futbolistas AGREF.

Joel Raffo se convirtió en presidente de Sporting Cristal en 2019. Foto: Líbero

¿De qué equipo es hincha Joel Raffo?

El presidente de Cristal ha sido muchas veces cuestionado de no estar identificado con el club. No obstante, en una entrevista el mismo Joel Raffo confirmó que en realidad ha sido hincha celeste desde los 12 años y que ello se vio reflejado en el momento que compró el club.

"Desde que tengo 12 años estoy en el club Sporting Cristal, he jugado aquí y me siento plenamente identificado con el club, no solo en palabras, sino en hechos. Qué mayor sentido de propiedad puede haber que haber invertido de mi propio dinero, a diferencia de muchos otros que dicen muchas cosas pero al momento que tuvieron que poner la plata no la pusieron", indicó.

¿Por qué Joel Raffo es vinculado con Universitario?

Desde su llegada al club, ha sido recurrente las quejas de los hinchas que lo acusan de ser seguidor de Universitario de Deportes, uno de los rivales del club. De hecho, hay una foto donde se ve al mismo mandamás celeste posando con la camiseta del elenco crema.

Joel Raffo con camiseta de Universitario.

No obstante, cuando fue consultado por ello, Joel Raffo aseguró que se trató de un campeonato que organizó Innova Sports como empresa, donde como uno de los organizadores tuvo que ponerse la 'mica' crema.

"La única foto en la que salgo con una camiseta de otro equipo, si ven la parte del pecho sale un auspiciador, que es de una copa que nosotros organizamos en el año 2012 como empresa. Los equipos que participaron, 'U' y Alianza en Estados Unidos, me entregaron como organizador la camiseta (de Universitario) y en ese momento me la puse", expresó.