En los últimos días, la compañía Walmart ha sido protagonista de diversas noticias: desde robos y ataques dentro de sus establecimientos, pasando por intervenciones migratorias realizadas por agentes de ICE, hasta un reciente accidente ocurrido cerca de uno de sus locales que dejó a una persona herida. Si bien fue trasladada a un hospital, se espera el resultado de las investigaciones.

Ciclista herido en Mays Landing

Cerca de una de las tiendas de la compañía multinacional Walmart, ubicada en Mays Landing, un adolescente iba manejando su bicicleta eléctrica cuando se reportó un choque con un conductor que circulaba en un Cadillac Escalade 2024 por la Ruta 40. El hecho ocurrió alrededor de las nueve de la noche del último sábado 26 de julio.

Este locales una de las varias tiendas que la compañía tiene a lo largo de Estados Unidos.

El afectado no ha sido identificado, pero se sabe que tiene 17 años y residía en Mays Landing. Por otro lado, el conductor fue identificado como Khemchand Seepersad, de 55 años, procedente de Millville. Se dirigía de este a oeste y llevaba puesto el cinturón de seguridad. No resultó con heridas graves, según reportes de la policía del municipio de Hamilton.

Tras el hecho, la autopista fue cerrada por unas horas para realizar las respectivas investigaciones. Aún están pendientes los cargos, y en el sistema judicial figura una citación contra el conductor del auto para este lunes 28 de julio por conducir un vehículo no registrado, de acuerdo con medios locales. El menor de edad no llevaba casco de protección en el momento del accidente y sufrió lesiones leves que no ponen en riesgo su vida. Fue llevado al centro de salud regional AtlantiCare, en Atlantic City, para las respectivas evaluaciones médicas.

Walmart en Mays Landing

Este local, ubicado en el estado de Nueva Jersey, tiene como dirección 4620 Black Horse Pike, Mays Landing, NJ 08330. Es una de las 59 tiendas que operan bajo la administración del gobernador Phil Murphy y ofrece una amplia variedad de productos que facilitan la calidad de vida de miles de consumidores locales. Además, este establecimiento se ha convertido en un punto de referencia para la comunidad de la zona, que lo visita a diario para realizar sus compras y satisfacer sus necesidades básicas.