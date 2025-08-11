Retiro AFP 2025 | La excelente noticia que recibieron los afiliados hoy, lunes 11 de agosto
El retiro de AFP es uno de los temas más tratados en las últimas semanas, pues miles de afiliados esperan poder acceder al pago correspondiente.
El Congreso de la República iniciará este lunes 11 de agosto la instalación y elección de las comisiones ordinarias que estarán en actividad durante el periodo legislativo 2025-2026. Este paso institucional marca el comienzo formal del trabajo parlamentario para el nuevo ciclo legislativo y será determinante para la atención de temas de alto interés nacional, entre ellos, el debate sobre un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La conformación de estas comisiones son un procedimiento parlamentario esencial que define la agenda y el tratamiento de los principales proyectos de ley en curso, así como de las nuevas iniciativas que ingresarán al Congreso durante este nuevo año legislativo.
¿En qué influye esto sobre debate de AFP?
El retiro de AFP es uno de los temas más esperados por la ciudadanía en esta legislatura. La propuesta, que busca permitir un nuevo retiro extraordinario de los fondos previsionales, ha sido discutida en anteriores periodos sin llegar a concretarse.
Con la instalación de las comisiones, especialmente la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, se reactivarán los debates y evaluaciones necesarias para que este proyecto pueda avanzar formalmente en el Pleno del Congreso.
Expertos señalan que la celeridad en la elección de miembros y presidencias de las comisiones será crucial para evitar retrasos en la evaluación técnica y legal de las propuestas de retiro. Además, la política en torno al tema ha generado un ambiente de expectativa que podría empujar a la comisión correspondiente a priorizar este debate.
¿Qué se espera del nuevo periodo legislativo?
Durante esta semana, se definirán los presidentes, vicepresidentes y secretarios de cada comisión ordinaria, las cuales son clave en el proceso legislativo. Entre las más relevantes para los temas económicos y sociales están:
- Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera
- Comisión de Trabajo y Seguridad Social
- Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
Comisión de Constitución y Reglamento
Cada una de estas comisiones puede tener injerencia directa o indirecta en los dictámenes vinculados al retiro de AFP, ya sea en lo concerniente a la viabilidad financiera, la legalidad constitucional o el impacto presupuestal del mismo.
Desde el inicio de la pandemia, el retiro de fondos de las AFP se ha convertido en un tema recurrente en el Congreso y una demanda popular sostenida. En los últimos años se han aprobado varios retiros extraordinarios, lo que ha alimentado la expectativa de que se habilite un nuevo mecanismo similar durante este periodo.
Si bien el Ejecutivo ha mostrado posturas más conservadoras frente a estos retiros, el Legislativo mantiene autonomía para plantear, discutir y aprobar este tipo de iniciativas. Por ello, el rol de las comisiones resulta fundamental como filtro técnico y político.
