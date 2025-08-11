Retiro ONP 2025: ¿Ya hay fecha para la aprobación del proyecto de ley que busca la liberación de hasta S/26,750?

0
El retiro de ONP es un tema que miles de ciudadanos han estado consultando, pues se espera poder acceder a los fondos lo más pronto posible.

Daniela Alvarado
ONP: consulta lo que se sabe del retiro
ONP: consulta lo que se sabe del retiro | FOTO: Daniela Alvarado / Líbero
A lo largo del año 2025, ha cobrado fuerza en Perú el debate sobre la posibilidad de que los aportantes y exaportantes del Sistema Nacional de Pensiones (ONP) accedan de manera anticipada a parte de sus fondos acumulados. Inspirados en los recientes retiros del sistema de AFP, diversas iniciativas legislativas buscan habilitar retiros voluntarios, algunas de hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), aproximadamente S/ 26,750, como alivio económico en un contexto de gran necesidad.

ONP: pagos de las pensiones en este mes de agosto

PUEDES VER: Pago de ONP en agosto 2025: revisa a qué pensionistas les toca cobrar este lunes 11

A continuación te explicaremos en detalle cuál es la etapa en la que se encuentran los proyectos, cuáles son sus características principales y si ya hay una fecha para su aprobación.

Proyectos en debate: ¿Qué montos se conocen?

  • Entre los proyectos más referidos está el Proyecto de Ley N.º 11292, que permite un retiro de hasta 2 UIT (S/ 10 700), con desembolsos escalonados en dos cuotas.
  • Otro más ambicioso es el Proyecto de Ley N.º 10506/2024‑CR, impulsado por la congresista Margot Palacios Huamán, que plantea permitir el retiro de hasta 5 UIT (S/ 26 750), también con desembolsos escalonados y opción de desistimiento.
  • En conjunto, se han presentado al menos siete iniciativas que varían entre 4 UIT (S/ 21 400) y 5 UIT (S/ 26 750)

¿Ya hay fecha de aprobación para retiro de ONP?

Hasta la fecha, ningún proyecto ha sido aprobado ni cuenta con fecha fijada para debate en el Pleno del Congreso. Los proyectos aún se encuentran en etapa de revisión en comisiones (Economía, Trabajo), sin dictamen favorable ni sesión calendarizada. En consecuencia, no existe una fecha confirmada para su aprobación ni para iniciar el procedimiento reglamentario o de desembolso.

¿Cómo serían los desembolsos de ONP?

  • Si alguno de estos proyectos obtiene luz verde:
  • El retiro sería voluntario y escalonado, con entrega de 1 UIT cada 30 días hábiles.
  • El primer desembolso se realizaría dentro de los primeros 20 días hábiles posteriores a la solicitud
  • Los beneficiarios podrían desistir del retiro antes de cada desembolso si así lo desean.
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

