Retiro ONP de 2 UIT y aumento de pensión de 1,350 soles: ¿quiénes serían los beneficiarios y cómo se pagaría?

El retiro AFP en 2025 parece estar cada vez más lejos, sumado a esto, el nuevo reglamento de reforma de pensiones lo complicaría todo. Sin embargo, el otro lado de la moneda es el proyecto de ley que propone el desembolso de la ONP y el aumento de pensión para jubilados. ¿Cuál es el estado de esta iniciativa en el Congreso? En esta nota te brindamos todos los detalles que debes conocer al respecto.

En este último año, diversos congresistas vienen buscando la igualdad entre aportantes del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y el Sistema Nacional de Pensiones (SNP); en este marco, el parlamentario Elías Marcial Vargas presentó su proyecto de ley N.º 11292 que busca el retiro de la Oficina de Normalización Previsional de hasta 2 UIT, equivalente a S/ 10.700 y el aumento de pensión de 1,350 soles.

¿Quiénes serían los beneficiarios del retiro ONP y aumento de pensión?

De acuerdo al proyecto de ley que se presentó en el Congreso del Perú, el pasado 22 de mayo de 2025, se establece los potenciales beneficiarios de las iniciativas serían los afiliados que no hayan accedido a pensión; incluyendo aquellos cuyo trámite haya sido denegado por no cumplir con el número mínimo de aportes solicitados y que no se hayan trasladado al Sistema Privado de Pensiones (SPP) ni recibido Bono de Reconocimiento.

La iniciativa busca beneficiar a afiliados del SNP e incrementar el tope máximo de pensión.

Retiro ONP y aumento de pensión: ¿Cómo sería el desembolso?

La propuesta plantea que el retiro facultativo de hasta 2 UIT se daría en función al monto acumulado y registrado. Asimismo, se precisa que el desembolso se realizaría en dos partes, pero si el monto acumulado es menor de 1 UIT, se entrega en un solo pago.

Primer desembolso : hasta 1 UIT, dentro de los 30 días calendario de aprobada la solicitud.

: hasta 1 UIT, dentro de los 30 días calendario de aprobada la solicitud. Segundo desembolso: otra UIT, dentro de los 30 días calendario posteriores al primero.

Es importante destacar que el solicitante no debe estar recibiendo pensión o tener un trámite vigente para acceder a una, salvo que haya sido denegado por falta de aportes. Por otro lado, respecto al incremento progresivo del tope máximo de pensión de jubilación (SNP), se daría de la siguiente manera:

2025 : S/ 1 100

: S/ 1 100 2026 : S/ 1 200

: S/ 1 200 2027 : S/ 1 300

: S/ 1 300 2028 y siguientes: S/ 1 350

Estas medidas buscan beneficiar a afiliados del SNP que no lograron acceder a pensión y a pensionistas actuales para ajustar el tope de pensión, intentando responder a la insuficiencia de la pensión máxima actual, equivalente a S/ 893, frente al costo de vida. La Comisión de Economía será la encarga de tratar este proyecto de ley y dar una respuesta ante la actual preocupación de posibles beneficiarios, así como de expertos que señalan que, de aprobarse, podrían afectar la sostenibilidad del sistema.