Retiro ONP 2025: estos serían los afiliados beneficiarios con el posible retiro de hasta S/21 400
El retiro de ONP es una de las medidas que más genera expectativa en la comunidad de afiliados, pues miles esperan poder acceder a sus fondos lo más pronto posible.
En medio de un contexto económico complejo, marcado por altos niveles de informalidad laboral y dificultades para acceder a una pensión digna, diversas bancadas parlamentarias en Perú proponen permitir que los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), puedan retirar de manera excepcional hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 21,400, como un alivio financiero de corto plazo.
PUEDES VER: Retiro ONP de hasta 5 UIT en 2025 | ¿Cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá acceder a los fondos?
Esta medida busca atender a quienes, pese a haber aportado años al sistema, no logran cumplir con los 20 años necesarios para acceder a una jubilación adecuada. En paralelo, se plantea elevar las pensiones proporcionales para adultos mayores en situaciones vulnerables. Ante ello, es importante tener en cuenta quiénes serían los beneficiarios, cómo se implementaría el retiro, y qué pasos faltan para su aprobación definitiva.El retiro de ONP está siendo esperado por los ciudadanos afiliados / FOTO: Andina
¿Quiénes serían los afiliados beneficiados?
La propuesta, impulsada por el congresista Darwin Espinoza (Podemos Perú), contempla como beneficiarios a quienes:
- Están afiliados al SNP (ONP) como aportantes activos o exaportantes.
- No han accedido a una pensión de jubilación.
- No se han trasladado al Sistema Privado de Pensiones (SPP).
- No han recibido el Bono de Reconocimiento.
En suma, está diseñada para quienes están excluidos del sistema previsional por no cumplir con los 20 años de aportes, una situación frecuente en trabajadores informales o con trayectorias laborales intermitentes.
¿Qué contempla el proyecto respecto al retiro?
- El monto máximo permitido sería de hasta 4 UIT, es decir, S/ 21,400.
- Si se aprueba, el reglamento definirá, en un plazo máximo de 30 días calendario tras la entrada en vigor de la le, los mecanismos para:
- Solicitud
- Validación
- Desembolso de los fondos
- El desembolso podría hacerse en una sola vez o en varias "armadas", priorizando criterios como vulnerabilidad y urgencia económica.
¿Qué falta para que se apruebe el retiro y se haga efectivo?
- Dictamen favorable en comisiones: Debe obtener respaldo técnico y político en las comisiones de Economía y Trabajo del Congreso. Hasta ahora no se ha consolidado ese consenso.
- Incluirlo en la agenda del Pleno: Hasta hoy, no hay fecha definida para su debate en el Pleno del Congreso. Sin ella, no se puede realizar votación.
- Aprobación en el Pleno y envío al Ejecutivo: Si se aprueba, debe ser remitido al Ejecutivo, que decidirá si lo promulga o observa. En caso de observación, el Congreso podría insistir.
En este contexto, pese al interés político, el proyecto aún está en una fase muy inicial y requiere acuerdos interbancadas, análisis técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, y un cronograma claro para su debate y aprobación formal.
