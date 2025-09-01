0

Pensión máxima ONP en septiembre 2025: ¿a qué edad puedes realizar el trámite para obtener este pago?

Los afiliados a la ONP no pueden acceder al depósito de la pensión máxima hasta no llegar a una edad específica. Conoce la última información al respecto.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP), administradora del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) bajo el Decreto Ley N.º 19990, ofrece a los afiliados peruanos diferentes modalidades de jubilación. Una de las más atractivas es alcanzar la pensión máxima de S/ 893 al mes, que se obtiene al cumplir con requisitos específicos de edad y años de aportes.

Además, la ONP otorga un beneficio adicional, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que incrementa esta pensión en un 25 %, siempre que el pensionista tenga 80 años. En este contexto, es fundamental conocer la edad mínima requerida para tramitar la pensión máxima, entender los criterios de elegibilidad, y saber cómo iniciar el trámite, ya sea presencial o mediante plataformas digitales.

Jubilados necesitan un proceso exacto para poder acceder a la pensión máxima / FOTO: Ministerio de Desarollo

¿Qué edad debo tener para tramitar la pensión máxima de la ONP?

Para acceder a la pensión máxima de S/ 893 mensuales, la ONP exige dos condiciones fundamentales:

  • Haber cumplido 65 años de edad al momento de presentar la solicitud.
  • Contar con un mínimo de 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (equivalente a 240 contribuciones mensuales)
  • Esta pensión se calcula en base al promedio de las últimas remuneraciones y al tiempo aportado, aplicándose un descuento del 4 % para EsSalud.

Bonificación por Edad Avanzada (BEA)

Si el pensionista ya recibe la pensión máxima y cumple 80 años, la ONP automáticamente le aplica una bonificación adicional del 25 %, elevando el pago mensual a S/ 1 116,25. Este beneficio se otorga sin necesidad de trámites adicionales y se paga en 14 mensualidades al año, incluyendo las gratificaciones de julio y diciembre.

¿Cuáles son los requisitos para recibir la pensión máxima?

  • Edad mínima: 65 años al momento de solicitar la pensión
  • Años de aportes: Mínimo de 20 años (240 aportaciones)
  • Cálculo de la pensión: Basado en el promedio de las últimas remuneraciones; deducción del 4 % para EsSalud
  • Bonificación por edad avanzada: +25 % al cumplir 80 años (pago automático)

Guía para tramitar la pensión máxima de la ONP

Requisitos previos y recopilación de documentos:

  • Verifica la edad: asegúrate de tener al menos 65 años.
  • Revisa tus aportes: puedes consultar tu historial en ONP Virtual con tu clave virtual.

Prepara documentación:

  • DNI o documento de identidad válido.
  • Boletas de pago, certificados de trabajo o constancias del ex-IPSS/EsSalud como comprobantes de aportes.

Accede a ONP Virtual y genera tu clave:

  • Entra a la página oficial de ONP Virtual.
  • Dirígete a "Tu zona segura".
  • Selecciona "Quiero mi clave virtual" e ingresa:
  • Número de documento.
  • Nombre de uno de tus padres.
  • Celular y correo electrónico.
  • Recibirás un código por email para finalizar el registro.

Consulta tu historial de aportes:

  • Ingresa con tu clave virtual a "Tu zona segura".
  • Revisa que tengas los mínimos 240 aportes.
  • Si notificas inconsistencias, puedes solicitar correcciones mediante atención virtual o presencial.

Presenta la solicitud de jubilación:

En línea:

  • Accede a ONP Virtual.
  • Inicia el trámite mediante videollamada o vía portal.
  • Adjunta los documentos requeridos.
  • La ONP enviará la resolución por correo electrónico en hasta 30 días hábiles.

Presencial:

  • Acude a una oficina de la ONP con tus documentos.
  • Solicita la jubilación, dejando constancia de tu presentación.
  • Conserva el comprobante de atención para seguimiento.

Recepción de la pensión y BEA:

  • Una vez aprobada, recibirás S/ 893 mensuales, con la deducción del 4 % para EsSalud.
  • Si alcanzas los 80 años, la BEA del 25 % se activa automáticamente, sin necesidad de tramitarla.
  • La pensión puede cobrarse en Banco de la Nación o mediante pago a domicilio.
