Pensión máxima ONP en septiembre 2025: ¿a qué edad puedes realizar el trámite para obtener este pago?
Los afiliados a la ONP no pueden acceder al depósito de la pensión máxima hasta no llegar a una edad específica. Conoce la última información al respecto.
La Oficina de Normalización Previsional (ONP), administradora del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) bajo el Decreto Ley N.º 19990, ofrece a los afiliados peruanos diferentes modalidades de jubilación. Una de las más atractivas es alcanzar la pensión máxima de S/ 893 al mes, que se obtiene al cumplir con requisitos específicos de edad y años de aportes.
Además, la ONP otorga un beneficio adicional, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), que incrementa esta pensión en un 25 %, siempre que el pensionista tenga 80 años. En este contexto, es fundamental conocer la edad mínima requerida para tramitar la pensión máxima, entender los criterios de elegibilidad, y saber cómo iniciar el trámite, ya sea presencial o mediante plataformas digitales.
¿Qué edad debo tener para tramitar la pensión máxima de la ONP?
Para acceder a la pensión máxima de S/ 893 mensuales, la ONP exige dos condiciones fundamentales:
- Haber cumplido 65 años de edad al momento de presentar la solicitud.
- Contar con un mínimo de 20 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (equivalente a 240 contribuciones mensuales)
- Esta pensión se calcula en base al promedio de las últimas remuneraciones y al tiempo aportado, aplicándose un descuento del 4 % para EsSalud.
Bonificación por Edad Avanzada (BEA)
Si el pensionista ya recibe la pensión máxima y cumple 80 años, la ONP automáticamente le aplica una bonificación adicional del 25 %, elevando el pago mensual a S/ 1 116,25. Este beneficio se otorga sin necesidad de trámites adicionales y se paga en 14 mensualidades al año, incluyendo las gratificaciones de julio y diciembre.
¿Cuáles son los requisitos para recibir la pensión máxima?
- Edad mínima: 65 años al momento de solicitar la pensión
- Años de aportes: Mínimo de 20 años (240 aportaciones)
- Cálculo de la pensión: Basado en el promedio de las últimas remuneraciones; deducción del 4 % para EsSalud
- Bonificación por edad avanzada: +25 % al cumplir 80 años (pago automático)
Guía para tramitar la pensión máxima de la ONP
Requisitos previos y recopilación de documentos:
- Verifica la edad: asegúrate de tener al menos 65 años.
- Revisa tus aportes: puedes consultar tu historial en ONP Virtual con tu clave virtual.
Prepara documentación:
- DNI o documento de identidad válido.
- Boletas de pago, certificados de trabajo o constancias del ex-IPSS/EsSalud como comprobantes de aportes.
Accede a ONP Virtual y genera tu clave:
- Entra a la página oficial de ONP Virtual.
- Dirígete a "Tu zona segura".
- Selecciona "Quiero mi clave virtual" e ingresa:
- Número de documento.
- Nombre de uno de tus padres.
- Celular y correo electrónico.
- Recibirás un código por email para finalizar el registro.
Consulta tu historial de aportes:
- Ingresa con tu clave virtual a "Tu zona segura".
- Revisa que tengas los mínimos 240 aportes.
- Si notificas inconsistencias, puedes solicitar correcciones mediante atención virtual o presencial.
Presenta la solicitud de jubilación:
En línea:
- Accede a ONP Virtual.
- Inicia el trámite mediante videollamada o vía portal.
- Adjunta los documentos requeridos.
- La ONP enviará la resolución por correo electrónico en hasta 30 días hábiles.
Presencial:
- Acude a una oficina de la ONP con tus documentos.
- Solicita la jubilación, dejando constancia de tu presentación.
- Conserva el comprobante de atención para seguimiento.
Recepción de la pensión y BEA:
- Una vez aprobada, recibirás S/ 893 mensuales, con la deducción del 4 % para EsSalud.
- Si alcanzas los 80 años, la BEA del 25 % se activa automáticamente, sin necesidad de tramitarla.
- La pensión puede cobrarse en Banco de la Nación o mediante pago a domicilio.
