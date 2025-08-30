Pensión máxima de ONP: estas son las condiciones que debes cumplir para obtenerla en septiembre 2025

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) administra el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) en el Perú, el cual opera bajo un modelo de reparto solidario: los aportes de las personas activas financian las pensiones de los jubilados. La pensión máxima que puede otorgar este sistema actualmente es de S/ 893 mensuales.

Este monto se calcula en función del promedio de las últimas remuneraciones efectivas del afiliado, los años de aportes efectuados al sistema y se aplica un descuento del 4 % destinado a EsSalud, lo que garantiza cobertura de salud para el pensionista.

Además, existe una Bonificación por Edad Avanzada (BEA): los pensionistas que cumplen 80 años y reciben la pensión máxima, automáticamente reciben un incremento del 25 %, elevando el monto mensual a S/ 1 116,25. Así pues, la pensión máxima de S/ 893 es el tope bajo condiciones normales; con la BEA, puede ascender hasta S/ 1 116,25 para quienes superan los 80 años. Conoce más a continuación.

Requisitos para acceder a la pensión máxima de la ONP

Para obtener la pensión máxima de S/ 893, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Edad mínima de jubilación: tener al menos 65 años al momento de solicitar la pensión.

Aportes mínimos requeridos: haber contribuido al SNP durante al menos 20 años (equivalente a 240 meses).

Estos requisitos están respaldados por el Decreto Ley Nº 19990, que regula el cálculo y otorgamiento de pensiones.

¿Qué pasa si no cumples con 20 años de aportes?

Existe la modalidad de jubilación proporcional, para quienes no alcanzan los 20 años de contribuciones:

Entre 10 y menos de 15 años de aportes: pensión de aproximadamente S/ 300 al mes.

Entre 15 y menos de 20 años: pensión de alrededor de S/ 400 mensuales.

El descuento del 4 % para EsSalud también aplica a estas pensiones proporcionales.

Bonificación por Edad Avanzada (BEA)

Quienes reciban la pensión máxima de S/ 893 y alcancen los 80 años, obtienen un incremento del 25 %, llegando a S/ 1 116,25 mensuales. Este adicional se aplica automáticamente: no requiere gestión adicional del pensionista.

La BEA también se aplica a pensiones proporcionales, incrementando correspondientes montos en un 25 % y generalmente administrándose con 14 pagos al año (incluyendo gratificaciones de julio y diciembre).