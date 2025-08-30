0

Pensión máxima de ONP: estas son las condiciones que debes cumplir para obtenerla en septiembre 2025

Miles de ciudadanos afiliados a ONP, están a la espera de poder conseguir el monto máximo de la pensión que se ha registrado en el sistema.

Daniela Alvarado
ONP: revisa cuáles son los requisitos para poder acceder a la pensión máxima
ONP: revisa cuáles son los requisitos para poder acceder a la pensión máxima | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero
La Oficina de Normalización Previsional (ONP) administra el Sistema Nacional de Pensiones (SNP) en el Perú, el cual opera bajo un modelo de reparto solidario: los aportes de las personas activas financian las pensiones de los jubilados. La pensión máxima que puede otorgar este sistema actualmente es de S/ 893 mensuales.

ONP: consulta lo que se sabe del retiro

Este monto se calcula en función del promedio de las últimas remuneraciones efectivas del afiliado, los años de aportes efectuados al sistema y se aplica un descuento del 4 % destinado a EsSalud, lo que garantiza cobertura de salud para el pensionista.

Además, existe una Bonificación por Edad Avanzada (BEA): los pensionistas que cumplen 80 años y reciben la pensión máxima, automáticamente reciben un incremento del 25 %, elevando el monto mensual a S/ 1 116,25. Así pues, la pensión máxima de S/ 893 es el tope bajo condiciones normales; con la BEA, puede ascender hasta S/ 1 116,25 para quienes superan los 80 años. Conoce más a continuación.

Requisitos para acceder a la pensión máxima de la ONP

Para obtener la pensión máxima de S/ 893, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

  • Edad mínima de jubilación: tener al menos 65 años al momento de solicitar la pensión.
  • Aportes mínimos requeridos: haber contribuido al SNP durante al menos 20 años (equivalente a 240 meses).
  • Estos requisitos están respaldados por el Decreto Ley Nº 19990, que regula el cálculo y otorgamiento de pensiones.

¿Qué pasa si no cumples con 20 años de aportes?

Existe la modalidad de jubilación proporcional, para quienes no alcanzan los 20 años de contribuciones:

  • Entre 10 y menos de 15 años de aportes: pensión de aproximadamente S/ 300 al mes.
  • Entre 15 y menos de 20 años: pensión de alrededor de S/ 400 mensuales.

El descuento del 4 % para EsSalud también aplica a estas pensiones proporcionales.

Bonificación por Edad Avanzada (BEA)

Quienes reciban la pensión máxima de S/ 893 y alcancen los 80 años, obtienen un incremento del 25 %, llegando a S/ 1 116,25 mensuales. Este adicional se aplica automáticamente: no requiere gestión adicional del pensionista.

La BEA también se aplica a pensiones proporcionales, incrementando correspondientes montos en un 25 % y generalmente administrándose con 14 pagos al año (incluyendo gratificaciones de julio y diciembre).

Daniela Alvarado
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

