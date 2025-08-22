- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Programación fecha 7 Clausura
- Tabla Acumulada
- Banco de la Nación
Retiro ONP y AFP 2025 en Perú | La mala noticia para los afiliados sobre la posible liberación de fondos
El retiro de fondos es uno de los temas más comentados en la actualidad, ya que los afiliados esperan acceder a sus ahorros lo antes posible.
En el Congreso de la República se siguen presentando diversos proyectos de ley para concretar el retiro de fondos de pensiones. Sin embargo, pese al pedido de algunos parlamentarios para que se priorice en la agenda, ninguna de estas iniciativas ha sido debatida aún en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
Ante esta situación, los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibieron una inesperada noticia: el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) se pronunció en contra de cualquier dictamen que autorice la liberación de los ahorros, al advertir que dicha medida podría poner en riesgo la seguridad financiera futura de los trabajadores del país.
Gobierno se opone a retiros de AFP y ONP
De acuerdo con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, "un Estado tiene que hacer todo su esfuerzo para que los trabajadores tengan protección social. Es decir, cuando se queden sin empleo tengan recursos como la CTS, y cuando se jubilen tengan una pensión".
Bajo esa línea, según Maurate, "todo lo que afecta esas posibilidades no es bueno para el país, porque si se impulsa la política de consumirse la CTS y quedarse sin recursos cuando se quedan sin empleo, o de consumirse anticipadamente las pensiones y luego quedarse sin pensión cuando se esté viejito, o no aportar a la protección social, todo eso perjudica a los trabajadores".
La solución para evitar futuro retiros de AFP y ONP en Perú
Para el titular del MTPE, reforzar el sistema previsional resulta fundamental para mejorar tanto la cobertura como la suficiencia de las pensiones: "Eso significa que los trabajadores puedan tener recursos cuando se queden sin empleo hasta que se reenganchen en otro puesto de trabajo o que tengan una pensión cuando se jubilen".
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90