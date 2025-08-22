¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP y cuál sería el cronograma de retiro este 2025?

El Congreso de la República podría aprobar el retiro ONP y AFP este 2025, esto generó que los ciudadanos busquen conocer a qué sistema de pensiones pertenecen y cómo sería del desembolso de sus fondos. Si eres uno de ellos, entonces tienes que prestar mucha atención a la siguiente información.

Las consultas se realizan por Internet y son totalmente gratuitas. Tras realizar la consulta, los ciudadanos podrás conocer tu estado actual, las contribuciones realizadas y los beneficios disponibles de tu fondo de pensiones.

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP?

Para conocer si estás afiliado a la AFP, solo necesitas tu número de DNI y realizar el siguiente procedimiento. ¡Toma nota!

Ingresa al LINK de la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS).

Digita tu número de DNI.

Coloca tu apellido paterno y materno.

Finalmente, clic en 'Buscar'.

Si quieres consultar tu afiliación la ONP, entonces tienes que llevar a cabo estos sencillos pasos.

Clic en el LINK de la ONP

Completa los datos solicitados

Ingresa tu número de capchat

Por último, clic en 'Consultar'

Consulta ONP este 2025.

Retiro ONP 2025: ¿Cómo sería el desembolso?

Por el momento, se desconoce cómo será el desembolso, pero es posible que los ciudadanos puedan acceder a una parte de sus fondos de manera progresiva, esto quiere decir que tras recibir la primera UIT accederán al resto de dinero cada 30 días aproximadamente.

Cronograma de retiro AFP 2025

Si el Congreso de la República aprueba el retiro AFP 2025, entonces se publicará un cronograma a favor de los afiliados que quieres solicitar el desembolso de su dinero. Años anteriores, el proceso de inscripción se realizó de acuerdo al último número del DNI del afiliado. Además, el desembolso sería cada 30 días desde la primera entrega.