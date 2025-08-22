0

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP y cuál sería el cronograma de retiro este 2025?

Miles de ciudadanos buscan conocer si están aportando a la AFP u ONP tras conocerse cómo sería el retiro de sus fondos este 2025.

Roxana Aliaga
El retiro ONP y AFP aún no ha sido aprobado por el Congreso de la República.
El retiro ONP y AFP aún no ha sido aprobado por el Congreso de la República. | Composición Líbero / Roxana Aliaga
El Congreso de la República podría aprobar el retiro ONP y AFP este 2025, esto generó que los ciudadanos busquen conocer a qué sistema de pensiones pertenecen y cómo sería del desembolso de sus fondos. Si eres uno de ellos, entonces tienes que prestar mucha atención a la siguiente información.

El retiro AFP 2025 aún no ha entrado en debate en la Comisión de Economía.

Las consultas se realizan por Internet y son totalmente gratuitas. Tras realizar la consulta, los ciudadanos podrás conocer tu estado actual, las contribuciones realizadas y los beneficios disponibles de tu fondo de pensiones.

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP?

Para conocer si estás afiliado a la AFP, solo necesitas tu número de DNI y realizar el siguiente procedimiento. ¡Toma nota!

Si quieres consultar tu afiliación la ONP, entonces tienes que llevar a cabo estos sencillos pasos.

  • Clic en el LINK de la ONP
  • Completa los datos solicitados
  • Ingresa tu número de capchat
  • Por último, clic en 'Consultar'

Consulta ONP este 2025.

Retiro ONP 2025: ¿Cómo sería el desembolso?

Por el momento, se desconoce cómo será el desembolso, pero es posible que los ciudadanos puedan acceder a una parte de sus fondos de manera progresiva, esto quiere decir que tras recibir la primera UIT accederán al resto de dinero cada 30 días aproximadamente.

Cronograma de retiro AFP 2025

Si el Congreso de la República aprueba el retiro AFP 2025, entonces se publicará un cronograma a favor de los afiliados que quieres solicitar el desembolso de su dinero. Años anteriores, el proceso de inscripción se realizó de acuerdo al último número del DNI del afiliado. Además, el desembolso sería cada 30 días desde la primera entrega.

Roxana Aliaga
AUTOR: Roxana Aliaga

Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

