Retiro AFP 2025: calendario de Comisión de Economía fija fecha clave en miras del posible desembolso

El debate sobre un eventual octavo retiro de fondos AFP continúa generando expectación en el Perú. En agosto de 2025, este reclamo se ha convertido en prioridad para numerosos afiliados, ante el incremento del costo de vida y la percepción de que el sistema previsional no ha cumplido con proteger adecuadamente a los trabajadores.

Sin embargo, la decisión de la nueva Comisión de Economía, ahora presidida por Fuerza Popular, determinará si se abre espacio a la discusión política o se le da prevalencia a un enfoque técnico. Ante ello, la Comisión acordó realizar sus sesiones ordinarias los miércoles a las 10:00 a.m., y la primera reunión clave será el 20 de agosto.

Esta fecha es realmente clave, ya que es en la que se definirá si los más de 15 proyectos que proponen el retiro de hasta 4 UIT (aproximadamente S/ 21,400) ingresan al debate formal. Aquí te indicamos la información que necesitas y lo que ya se discute hasta ahora.

¿Qué se sabe sobre el retiro de AFP hasta HOY, 16 de agosto?

A inicios de agosto, se confirmó que Fuerza Popular recobró la presidencia de la Comisión de Economía, designando como presidente a Víctor Flores Ruíz, con Ana Zegarra (Somos Perú) como vicepresidenta y Elvis Vergara (Acción Popular) como secretario.

Aunque Flores y Vergara han expresado su rechazo al retiro AFP, la vicepresidenta Zegarra figura entre los firmantes de un proyecto que propone la liberación de hasta 4 UIT.

El presidente Flores dejó claro que esta comisión abordará los temas desde una perspectiva eminentemente técnica, defendiendo la disciplina fiscal, en un contexto donde el déficit ya alcanzó el 2.6 % del PBI, por encima del límite permitido del 2.2 %.

A pesar de esto, el congresista Darwin Espinoza pidió al presidente priorizar los proyectos de retiro AFP, pues hay alta expectativa entre los afiliados. Recordó que existen al menos 19 iniciativas legislativas al respecto pendientes de dictamen.

La sesión del miércoles 20 de agosto: expectativas y tensiones

La Comisión de Economía estableció que sus sesiones ordinarias se llevarán a cabo los miércoles a las 10:00 a.m., y se anticipa que la primera sesión realmente decisiva será el miércoles 20 de agosto, donde podría definirse si los proyectos sobre retiro AFP entran formalmente a debate.

El desafío para los congresistas pro-retiro es significativo: deberán hacer presión para que el retiro AFP sea uno de los primeros puntos de agenda, contra una Comisión con un claro perfil técnico y orientaciones fiscales restrictivas.

El 20 de agosto de 2025 será una fecha clave en el proceso del octavo retiro AFP. En medio de un ambiente político tenso y con un Congreso que regresa a sus funciones, la nueva Comisión de Economía, con su perfil técnico y en manos de Fuerza Popular, tendrá la potestad de incluir o descartar el retiro en su agenda. La presión política es alta, pero el entorno fiscal y la falta de reglamentación de reforma previsional colocan obstáculos importantes. El desenlace de esta sesión podría definirse en una sola jugada legislativa, o posponerse hasta nuevo anuncio.