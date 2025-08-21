- Hoy:
¿No aprobarán el retiro AFP de hasta 21,400 soles este 2025? Aportantes reciben mala noticia
Diversos afiliados que busca acceder al retiro AFP deben saber esta importante noticia que no les permitiría desembolsar hasta 21,400 soles.
Gran parte de la población espera con ansias que el Congreso de la República apruebe un nuevo retiro AFP de hasta 21,400 soles. Sin embargo, la Comisión de Económica, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (CEBFIF) no ha evaluado del desembolso, ni lo ha puesto en agenda.
La nueva comisión del parlamento se ha centrado en debatir y aprobar su plan de trabajo y reglamento. El nuevo presidente Víctor Flores Ruíz, de Fuerza Popular, indicó que actuará de manera técnica en su gestión.
"Por ello debemos priorizar propuestas que impulsen la recaudación tributaria y optimicen la eficiencia del gasto público con el fin de encaminar el déficit fiscal hacia una trayectoria sostenible a fin de año", comentó.El Congreso de la República aún no evalúa el retiro AFP.
¿No aprobarán el retiro AFP de hasta 21,400 soles este 2025?
La población debe saber que, dentro de la Comisión de Economía del Congreso de la República, hay posiciones divididas. Por ejemplo, el presidente ha indicado que no apoya el retiro AFP y ONP. Además, Elvis Vergara, secretario, consideró que la iniciativa es populista.
"Sacar un retiro adelantado no resuelve nada, lo que hace es poner en mayor vulnerabilidad a la persona que va a sacar su retiro porque a futuro no va a tener ni siquiera lo mínimo que le dan", mencionó.
Sin embargo, Ana Zegarra, la vicepresidenta, coautora del proyecto de ley de retiro AFP de hasta 4UIT, estaría a favor del octavo desembolso. Se espera que la medida sea debatida por la comisión e ingrese al pleno del Congreso.
