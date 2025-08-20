¿Se aprobará el nuevo retiro AFP en 2025? La última medida que tomó la Comisión de Economía del Congreso

Este miércoles 20 de agosto de 2025, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso inauguró sus sesiones ordinarias de la nueva legislatura. Si bien la agenda inicialmente contemplaba la aprobación del plan de trabajo y reglamento, la jornada estuvo marcada por una decisión relevante.

De acuerdo a lo que se indicó, solo los congresistas presentes de forma presencial podrán hacer uso de la palabra, mientras que quienes participan de manera virtual tendrán únicamente la posibilidad de votar, pero no podrán intervenir. Esta disposición fue parte del reglamento aprobado en la sesión.

Esta medida generó inquietud entre los legisladores que defienden el retiro de fondos AFP, pues elimina la posibilidad de presentar argumentos directamente desde la virtualidad, reforzando la preferencia por la presencialidad en un contexto político que ya muestra resistencia al retiro.

Retiro de AFP este 2025 está en espera para los afiliados / FOTO: Difusión

A pesar del reglamento restrictivo, congresistas como Guido Bellido (Podemos Perú) y José Luna (Perú Libre) insistieron presencialmente en que se agende el debate sobre el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21,400) de los fondos AFP, aunque hasta ese momento el tema no figuraba en la agenda oficial.

¿Cómo va el proceso del retiro AFP?

Plan de trabajo y reglamento aprobado

Se aprobó el plan de trabajo y reglamento de la Comisión de Economía, priorizando un enfoque técnico, fiscalmente responsable y orientado a fortalecer la sostenibilidad del sistema financiero y previsional. En dicho reglamento se estableció que solo los congresistas presenciales pueden intervenir, mientras que los virtuales solo podrán votar, limitando significativamente la participación remota.

Situación del retiro AFP en la agenda

Pese a la presión de congresistas de Podemos Perú y Perú Libre para priorizar el debate, el tema del retiro AFP no fue incluido en la agenda inicial.

Posturas en la Comisión

El presidente de la comisión, Víctor Flores Ruíz (Fuerza Popular), ha expresado una postura contraria al retiro, señalando riesgos para la sostenibilidad del sistema previsional y el elevado déficit fiscal.

Por el contrario, congresistas como Guido Bellido y José Luna han pedido que el dictamen sobre el retiro sea agendado cuanto antes, insistiendo en que es una medida urgente para aliviar la situación económica de millones de afiliados.

¿Habrá retiro de AFP 2025?

La sesión de hoy, más allá de ser una formalidad de inicio legislativo, dejó en claro que el retiro AFP no está aún en la agenda formal, a pesar de la presión política y social.

La nueva norma que limita la participación virtual diluye la influencia de parlamentarios que no puedan asistir necesariamente de manera presencial, fortaleciendo el control del debate en espacio físico. La tensión entre una posición técnica y fiscal contra una urgencia social y económica marcará el camino del proceso en las próximas semanas.