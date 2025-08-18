Buenas noticias sobre el retiro AFP: Conoce cómo se realizaría el pago y cuándo entraría a debate

Gran parte de la población espera que se apruebe un nuevo retiro de la AFP este 2025. Para alegría de muchos, la Comisión de Economía del Congreso de la República ya acordó la instalación para el miércoles 20 de agosto, esto generó gran ilusión entre los afiliados.

La iniciativa busca que se establezca el plan de trabajo y debate de diversas iniciativas legislativas. Por su parte, los parlamentarios de Podemos y Perú Libre indicaron que esta iniciativa es de interés público, ya que el desembolso es voluntario.

Retiro AFP 2025: ¿Cuándo iniciaría el debate?

El debate de la AFP 2025 aún no tiene una fecha establecida, pero se espera que tras la reunión de la Comisión de Economía se ponga en agenda la iniciativa que permitirá el desembolso de hasta 4 UIT de los fondos.

Por su parte, el congresista Jorge Luna presentó un oficio solicitando que se agende el retiro de los fondos. Además, solicitó que no se apliquen las prohibiciones de la reforma de pensiones gestada por Fuerza Popular. "No es posible que las AFP nos condenen a recibir pensiones miserables en la vejez. Exijo a la Comisión de Economía agendar el debate y aprobación del dictamen de retiro de 4 UIT", comentó.

Retiro AFP 2025: ¿Cómo sería el desembolso?

Si llega a aprobarse el retiro AFP, se publicará el cronograma de solicitudes para que los aportantes que quieren acceder a sus fondos de manera voluntaria puedan inscribirse de manera segura.

Al parecer, proceso sería igual que años anteriores. La población podrá ingresar la solicitud de acuerdo al último número de su DNI. Al parecer, los ciudadanos accederán a 1 UIT cada 30 días del desembolso inicial.