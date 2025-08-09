Retiro AFP de 21,400 soles: así sería el proceso de solicitudes para el desembolso este 2025

Miles de aportantes esperan con ansias que el octavo retiro AFP de 21,400 soles sea una realidad este 2025. El 7 de agosto, se anunció a los nuevos integrantes de la Comisión de Economía del Congreso de la República, esto quiere decir que, el debate sobre el desembolso podría acelerarse.

Hace algunos días, el congresista Guido Bellido solicitó al presidente del parlamento que acelere el debate del retiro AFP, porque este es un pedido popular que beneficiaría a miles de ciudadanos, pero el Ministerio de Economía aseguran que un nuevo desembolso dejaría a miles de aportantes sin fondos.

Retiro AFP de 21,400 soles: cronograma de solicitudes para el desembolso

La población debe saber que, si aprueban el retiro AFP este 2025, se publicará un cronograma de solicitudes para que los afiliados que quieran realizar el desembolso puedan inscribirse de manera gratuita y segura.

Al parecer, el proceso sería igual a los retiros anteriores. Los ciudadanos iniciarán la solicitud de acuerdo al último número de su Documento de Identidad (DNI) y la entidad establecerá la fecha de inscripción.

El retiro AFP 2025 aún no ha sido aprobado por el Congreso.

¿Cómo será el pago del retiro AFP de 21,400 soles?

Como aún no se ha aprobado el retiro AFP 2025, no hay una fecha establecida para el desembolso, pero es posible que el desembolso se realice de la siguiente manera. ¡Toma nota!

1 UIT: 30 días después de la solicitud.

1 UIT: 30 días después del primer desembolso.

1 UIT: 30 días después del segundo desembolso.

1 UIT: 30 días después del tercer desembolso.

Revisa el estado de cuenta de tu AFP

Para poder conocer cuánto dinero tienes en tus fondos AFP, entonces tienes que ingresar a la página web de las entidades. A continuación, te brindaremos los enlaces oficiales para que realices la consulta de manera gratuita.