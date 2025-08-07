Retiro AFP de S/ 21,400: hoy, 7 de agosto será DÍA CLAVE para el desembolso de fondos

El retiro AFP de hasta 4 UIT en 2025 sigue siendo un tema pendiente en el Congreso de la República; sin embargo, este 7 de agosto se definirá la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, que estará a cargo de revisar el proyecto de ley que aprobaría un nuevo desembolso de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones.

Como se sabe, el primer paso para que un posible retiro AFP 2025 empiece a encaminarse, es que la nueva comisión de Economía coloque la propuesta legislativa en la agenda parlamentaria para su posterior debate y aprobación del dictamen de ley que establece el acceso extraordinario a los fondos privados de pensiones administrados por las AFP.

Hoy 7 de agosto se define la Comisión de Economía

Congreso sesionará este jueves 7 de agosto para conocer quiénes serán los miembros de la nueva Comisión de Economía para el Período Anual de Sesiones 2025 - 2026, que será encargado de evaluar los proyectos de retiro AFP. En marco de este contexto, destaca el congresista Víctor Flores Ruíz, de Fuerza Popular.

Mediante su cuenta de X, Keiko Fujimori presentó los candidatos a la presidencia de las comisiones del Congreso de la República, por lo que es posible que la bancada fujimorista tenga en sus manos el debate del retiro AFP en este 2025, si en caso Flores asume el liderazgo de la Comisión de Economía.

Keiko Fujimori anuncia a Fuerza Popular al mando de la Comisión de Economía.

"Se acordó proponer a nuestros congresistas para presidir estas comisiones del Congreso: Constitución, Arturo Alegria; Economía, Victor Flores Ruíz; Agraria, Jeny López; Producción, Raúl Huaman. ¡Muchos éxitos a cada uno en este nuevo reto legislativo!", mencionó Keiko Fujimori.

Por su parte, muchos afiliados que están interesados en acceder a los fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP), se preguntan si este posible panorama es negativo o positivo para que el proyecto de ley vea la luz y se haga efectivo, puesto que existen dos caminos para el retiro AFP: que sea sometido a debate o le diga adiós otra vez en este 2025.

Es importante precisar que Víctor Flores, el posible próximo presidente de la Comisión de Economía, ya dio su postura frente a esta propuesta de retiro AFP y mostró su negativa en abril del 2025, por lo que podría ponerse en peligro la oportunidad de que los aportantes accedan a sus fondos en medio de este actual panorama del país.

"Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro, ¿por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, quiere decir que eso no va a participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado", indicó en aquella fecha.