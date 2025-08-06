Retiro AFP 2025 de 21,400 soles: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025

Gran parte de la población espera con ansias que el Congreso de la República apruebe el retiro AFP este 2025. Sin embargo, hace algunos días los afiliados recibieron una excelente noticia, que podría acelerar el octavo desembolso de hasta 21,400 soles.

En las redes sociales, el congresista Guido Bellido le solicitó al presidente del parlamento, Jose Jerí, que ponga como prioridad el desembolso de las 4UIT de los fondos AFP, ya que es un pedido popular y será muy beneficioso para los aportantes.

El lunes 4 de agosto, José Jerí convocó a una reunión a los representantes del Ministerio de Economía, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Asociación AFP (AAFP) para evaluar el impacto que tendría el desembolso de hasta 21, 400 soles.

El retiro AFP 2025 aún no entró en debate.

¿Cómo sería el retiro AFP 2025, si se aprueba la ley?

Si el Congreso de la República aprueba un nuevo retiro, los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (AFP) podrán retirar hasta 4UIT de manera progresiva, tal como los desembolsos anteriores. Esto quiere decir que los ciudadanos aportantes accederán a su dinero cada 30 días.

1 UIT: 30 días después de la solicitud.

1 UIT: 30 días después del primer desembolso.

1 UIT: 30 días después del segundo desembolso.

1 UIT: 30 días después del tercer desembolso.

Se debe tener en cuenta que la iniciativa permite que los aportantes tengan la posibilidad de desistir del desembolso de hasta 21,400 soles, el plazo es de 10 días de anticipación al siguiente desembolso programado. Por el momento, se espera que la medida ingrese a debate para seguir con el procedimiento correspondiente.