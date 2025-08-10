Retiro ONP 2025 de hasta 26 mil soles: ¿Qué hace falta para que se apruebe en el Congreso?

El retiro de fondos acumulados en la ONP (Oficina de Normalización Previsional) ha sido uno de los temas más debatidos en los últimos meses dentro del Congreso peruano. Frente a la difícil situación económica que atraviesan muchos afiliados, se han presentado iniciativas legislativas que permitirían, de forma excepcional, acceder anticipadamente a parte de los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

No obstante, estas propuestas enfrentan obstáculos políticos y técnicos que impiden, por ahora, su avance definitivo. A continuación te indicaremos qué falta aún para que se apruebe, qué se sabe hasta ahora y cómo está el proceso legislativo hasta la fecha.

¿Qué falta para que se apruebe el retiro ONP?

Dictamen favorable en comisiones

El proyecto necesita que las comisiones de Economía y de Trabajo finalmente lleguen a un consenso técnico y político para emitir un dictamen favorable. Hasta el momento no se ha logrado avanzar en ese terreno.

Inclusión en la agenda del Pleno del Congreso: Aún no hay una fecha definida para que el proyecto sea debatido en el Pleno. Sin su inclusión, no se puede someter a votación.

Aprobación en el Pleno y envío al Ejecutivo: Tras una eventual votación favorable, la propuesta debe ser remitida al Ejecutivo, que decidirá si la promulga o la observa. Si es observada, el Congreso tendría la opción de insistir. Todo este proceso requiere acuerdos políticos aún no concretados.

Así pues, si el plazo legislativo actual supera el 15 de junio (fecha límite previa), el proyecto deberá reiniciarse desde cero en la siguiente legislatura.

Requisitos principales del proyecto de retiro de ONP

El borrador presentado permite el retiro voluntario de hasta 2 UIT (aprox. S/ 10,700), propuesto por el congresista Elías Marcial Varas (Proyecto de ley N.º 11292/2024‑CR).

El desembolso se realizaría en dos partes: Primer pago: 1 UIT. Segundo pago: el restante, en un plazo de 30 días tras el primer desembolso; si el monto disponible es menor que 1 UIT, se pagaría en una sola cuota.

Exclusiones importantes: no podrán retirar quienes recibieron el Bono de Reconocimiento, quienes ya están recibiendo una pensión y quienes están en trámite para migrar a AFP o ya lo han hecho (a menos que ese trámite haya sido denegado).

Además, existe una propuesta adicional (Proyecto N.º 10506/2024‑CR presentado por la congresista Margot Palacios) que permitiría acceder hasta 5 UIT (aprox. S/ 26,750), escalonadamente: 1 UIT cada 30 días hábiles, con el primer desembolso dentro de los primeros 20 días hábiles tras solicitarlo.

Estado actual del trámite legislativo

Hasta finales de julio y principios de agosto de 2025, los proyectos están en fase de debate en comisiones, pero no han sido trasladados al Pleno ni tienen fecha concreta para ello.

El reto clave es alcanzar acuerdos políticos suficientes para avanzar hacia lo que será las votaciones en Pleno, lo cual por el momento aún no se ha logrado exitosamente.