ONP 2025: jubilados pueden cobrar hasta S/1.116,25 de pensión máxima cumpliendo estas condiciones

El pago de pensiones de ONP podría llegar a tener un monto más alto del ya conocido, si es que se tienen en cuenta algunas indicaciones correspondientes.

Pensiones en ONP podrían llegar a un máximo si se siguen estos requisitos
El Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ofrece a sus afiliados prestaciones de pensión basadas en los años de aportes y en una fórmula previsional establecida por la normativa vigente. Aunque muchos asociados desconocen los detalles, existe un tope máximo que puede alcanzar los S/ 893 mensuales.

Sin embargo, bajo ciertas condiciones específicas, especialmente la edad, este monto puede incrementarse significativamente. Aquí te contaremos sobre esos requerimientos, quiénes califican, en qué consiste el aumento y otros datos importantes que debes conocer sobre este beneficio.

¿En qué consiste la pensión máxima de la ONP?

La pensión máxima del SNP que se puede recibir es de S/ 893, un monto que aplica a afiliados que han aportado regularmente por un mínimo de 20 años y han alcanzado la edad de jubilación ordinaria.

¿Qué condiciones se deben cumplir?

  • Para acceder a la pensión máxima (S/ 893), se deben cumplir los siguientes requisitos:
  • Años de aportación: Al menos 20 años de aportes al SNP.
  • Edad de jubilación: La edad estándar es 65 años, salvo circunstancias especiales (como jubilación adelantada bajo regímenes específicos).

¿Cómo puede llegar a S/ 1 116,25?

El monto de S/ 1 116,25 representa una pensión máxima bonificada, que solo aplica a quienes ya reciben la pensión máxima (S/ 893) y, adicionalmente, cumplen con tener 80 años o más, lo que les permite acceder a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) del 25 % sobre su pensión.

Datos clave sobre el pago de pensión ONP

Pagos adicionales: La pensión, igual que cualquier otra del SNP, incluye 14 mensualidades al año, 12 normales más las gratificaciones de julio y diciembre, y la BEA también se abona en esas 14 épocas.

Base legal y transparencia: Este esquema está regulado por el Reglamento Unificado del Sistema Nacional de Pensiones (Ley D. L. N° 19990), que incluye normas sobre pensiones, gratificaciones y bonificaciones.

