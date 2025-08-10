- Hoy:
ONP 2025: jubilados pueden cobrar hasta S/1.116,25 de pensión máxima cumpliendo estas condiciones
El pago de pensiones de ONP podría llegar a tener un monto más alto del ya conocido, si es que se tienen en cuenta algunas indicaciones correspondientes.
El Sistema Nacional de Pensiones (SNP), administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), ofrece a sus afiliados prestaciones de pensión basadas en los años de aportes y en una fórmula previsional establecida por la normativa vigente. Aunque muchos asociados desconocen los detalles, existe un tope máximo que puede alcanzar los S/ 893 mensuales.
Retiro ONP 2025 de hasta 26 mil soles: ¿Qué hace falta para que se apruebe en el Congreso?
Sin embargo, bajo ciertas condiciones específicas, especialmente la edad, este monto puede incrementarse significativamente. Aquí te contaremos sobre esos requerimientos, quiénes califican, en qué consiste el aumento y otros datos importantes que debes conocer sobre este beneficio.
¿En qué consiste la pensión máxima de la ONP?
La pensión máxima del SNP que se puede recibir es de S/ 893, un monto que aplica a afiliados que han aportado regularmente por un mínimo de 20 años y han alcanzado la edad de jubilación ordinaria.
¿Qué condiciones se deben cumplir?
- Para acceder a la pensión máxima (S/ 893), se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Años de aportación: Al menos 20 años de aportes al SNP.
- Edad de jubilación: La edad estándar es 65 años, salvo circunstancias especiales (como jubilación adelantada bajo regímenes específicos).
¿Cómo puede llegar a S/ 1 116,25?
El monto de S/ 1 116,25 representa una pensión máxima bonificada, que solo aplica a quienes ya reciben la pensión máxima (S/ 893) y, adicionalmente, cumplen con tener 80 años o más, lo que les permite acceder a la Bonificación por Edad Avanzada (BEA) del 25 % sobre su pensión.
Datos clave sobre el pago de pensión ONP
Pagos adicionales: La pensión, igual que cualquier otra del SNP, incluye 14 mensualidades al año, 12 normales más las gratificaciones de julio y diciembre, y la BEA también se abona en esas 14 épocas.
Base legal y transparencia: Este esquema está regulado por el Reglamento Unificado del Sistema Nacional de Pensiones (Ley D. L. N° 19990), que incluye normas sobre pensiones, gratificaciones y bonificaciones.
