Retiro ONP de 10,700 soles: El pago se entregará en dos partes a favor de los afiliados este 2025

El retiro ONP sería una realidad este 2025. La noticia generó una gran emoción entre los ciudadanos, quienes podrían acceder hasta 10,700 soles (2UIT) de sus fondos. Esta iniciativa fue presentada por el parlamentario Elías Marcial Varas, quien espera que el Congreso de la República apruebe la medida.

Por el momento, el parlamento no ha puesto en debate esta medida, pero el congresista ha indicado que se busca una igualdad entre los aportantes de la ONP y AFP.

Retiro ONP de 10,700 soles: desembolso será en 2 partes

La iniciativa busca que el retiro ONP de 10,700 soles sería de manera escalonada, esto quiere decir que, los afiliados podrán acceder a las 2UIT de la siguiente manera: reciben 1UIT y luego de 30 días acceden a lo restante.

Luego de 30 días se entregará el segundo pago de ONP.

Requisitos para el retiro ONP de 10,700 soles

Para poder solicitar el retiro ONP de 10,700 soles, tienes que cumplir ciertos requisitos que ha dispuesto el proyecto de ley presentado por el congresista Elías Marcial Varas. Una de las primeras que debe cumplir el afiliado es no haber recibido el Bono de Reconocimiento.

Los aportantes no pueden estar percibiendo actualmente una pensión. Además, no deben haber iniciado un trámite de migración a la AFP, en caso lo hayan realizado, entonces no pueden solicitar el desembolso de hasta 10,700 soles.