Municipalidad de Comas anuncia BUENA NOTICIA: vecinos podrán disfrutar de nuevo espacio de recreación

Los ciudadanos en Comas han recibido una excelente noticia por parte de las autoridades, y se trata de la inauguración de la losa deportiva y parque Carlos Mariátegui en el distrito. Dos espacios que ahora servirán para que todos los vecinos puedan aprovechar en realizar actividades recreativas.

A través de la cuenta de Instagram oficial de la Municipalidad de Comas, se comunicó que oficialmente ambas áreas urbanas ya están listas para recibir al público, por lo cual se inaugurarán este sábado 10 de enero y así empezarán a fomentar el deporte en las familias, además de que podrán utilizarse para diferentes prácticas.

De acuerdo a lo que dice el anuncio en redes sociales, la alcaldesa Mónica Acuña invita a los vecinos a celebrar este fin de semana el evento de 'bienvenida' a la losa deportiva y parque Carlos Mariátegui.

Vecinos de Comas podrán aprovechar inauguración de losa y parque este 10 de enero de 2026 / FOTO: Municipalidad de Comas

El evento de apertura para los espacios, empezará a realizarse desde las 11:30 a. m y estará llevándose a cabo a la altura del paradero Huascarán - 2.ª zona de Collique, en Comas.

Así pues, la jurisdicción sigue demostrando su compromiso con los habitantes de la zona, cumpliendo con los proyectos que se habían iniciado en busca de mejoras para el lugar y para su comunidad en general.