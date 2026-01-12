Excelente noticia para vecinos en Puente Piedra: se culminó obra que beneficiará a todos

La avenida Buenos Aires es una vía clave para Puente Piedra, ya que conecta diversas zonas del centro del distrito, por lo que en junio del 2025, la municipalidad inició con la remodelación total de sus calles, desde la I.E. Augusto B. Leguía hasta el Óvalo de Zapallal. Este domingo 11 de enero se realizó la ceremonia de inauguración.

El alcalde Rennán Espinoza anunció la noticia mediante sus redes sociales y los vecinos no dudaron en opinar respecto a esta obra que pretende facilitar el desplazamiento diario de vecinos, transporte público y vehículos particulares, que transitan por esta importante avenida del distrito de Lima Norte.

Cabe señalar que las intervenciones incluyeron el mejoramiento de la calzada, veredas y señalización, lo que permite una circulación más segura y ordenada tanto para peatones como para vehículos en Puente Piedra. Estas acciones también contribuyen a reducir el polvo, deterioro de la vía y a facilitar el acceso a comercios, viviendas y servicios de la zona.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia de artistas, quienes animaron a los residentes de las diversas zonas de la av. Buenos Aires. Además, muchos ciudadanos recibieron al burgomaestre con pancartas, globos y decoraciones en muestra de agradecimiento por haber concluido la obra.

Sin embargo, no todos los vecinos han tomado la noticia sobre la culminación de la obra de buena manera, ya que muchos comentan en redes sobre la ausencia de áreas verdes y la mala ejecución del proyecto, alegando que existen zonas que no han sido mejoradas; adicionalmente, la presencia de huecos en las pistas.

"Pero si no has arreglado toda la av. Buenos Aires y las veredas, tampoco, están inconclusas", "Mucho rompe muelles, mejor estaba como antes", "Solo pido arbolización", "Hay partes que faltan varios cuadros de la vereda", "Fiscalice bien a la empresa ejecutora, solo está asfaltado nuevo hasta el grifo San Pedro, luego es solo pintura", comentaron.