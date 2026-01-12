Este popular distrito de Lima Norte es calificado como 'Ciudad de las piscinas' en este verano 2026

El verano 2026 ya llegó a Lima y miles de ciudadanos arman sus planes para disfrutar de la estación más calurosa del año. Una de las actividades preferidas es asistir a una piscina, y para ello Puente Piedra es una buena opción, puesto que los diversos establecimientos ofrecen alternativas de entretenimiento.

Para este año, el popular distrito se califica como 'Ciudad de las piscinas', por lo que la Municipalidad de Puente Piedra realizó trabajos de control de higiene, con la finalidad de asegurar que los locales cuenten con piscinas saludables y seguras para los bañistas que buscan divertirse.

El alcalde de Puente Piedra, Rennán Espinoza, informó a la población que, junto al personal correspondiente, han verificado que los clubes cuenten con piscinas en óptimas condiciones. Asimismo, mostró parte de estas labores en los establecimientos de entretenimiento, que están listos para este verano 2026.

Es importante recordar que en Puente Piedra existe una larga lista de opciones de clubes y locales, que no solo ofrecen piscinas saludables, también restaurantes y shows artísticos en vivo con reconocidos cantantes. Este tipo de evento usualmente se lleva a cabo los fines de semana, de preferencia domingos. Conoce algunas de las alternativas:

Villa Chepita Royal Club Campestre

Club Punto Verde

AQUA MARINES

Local Las Palmeras

Pool Villa El Carmen

Centro Recreacional Campestre LOS CIPRESES

Club de Natacion Kaysami Beltran

El Anden

La Capullana

Club Restaurant Villa Rica

Piscinas Las Delicias

En Puente Piedra hay varias piscinas clasificadas como saludables y seguras para bañistas.

Respecto a los precios de los establecimientos de entretenimiento, la entrada suele costar entre 30 y 50 soles en los fines de semana, mientras que de lunes a viernes puede estar S/ 20. Estas cantidades varían de acuerdo a los servicios que ofrece cada lugar y si incluye la presentación de artistas.

Asimismo, es importante tener en cuenta que existen reglas para ingresar a ciertos clubes, ya que muchos de ellos no permiten el ingreso de alimentos y bebidas. Asimismo, en algunos locales no cobran entrada a niños menores de 5 años. Le recomendamos que se informe previamente y disfrute del verano 2026.