Municipalidad de Ancón realiza obra de mejoramiento en importante zona: vecinos y visitantes gozarán de nuevo espacio

Ancón es un distrito clave para este verano 2026, ya que cientos de vecinos de Lima Norte y visitantes en general llegan al balneario para disfrutar del mar. En este contexto, es importante señalar que la Plaza Central se encuentra en proceso de remodelación, por lo que los habitantes deben tomar rutas alternas.

La Municipalidad de Ancón está realizando la obra de mejoramiento en la plaza histórica, llamada Parque Francisco Talleri, lo que permitirá que la ciudadanía goce de nuevas estructuras en este importante lugar que estuvo en el olvido por más de 80 años, pero ahora tendrá una renovada imagen.

Con una inversión de más de S/ 2.5 millones, las intervenciones incluyen mejoras en iluminación, áreas verdes y zonas de emprendimiento local. Además, se convertirá en un espacio moderno, seguro y con mejores áreas verdes, buscando impulsar el turismo y beneficiar a los vecinos.

Parque Central de Ancón está siendo remodelado y pronto será su inauguración.

Debido a los trabajos de remodelación, la zona del Parque Central de Ancón se encuentra cercada y cerrada, por lo que los vecinos deben tomar rutas alternas para poder llegar a sus destinos, así como al balneario del tradicional distrito costero en el norte de Lima Metropolitana, que ya está listo para recibir a los visitantes en este verano 2026.

Por su parte, el alcalde de Ancón, Samuel Daza Taype, anunció que en el parque se instalará un monumento en honor al almirante Miguel Grau, y que muy pronto se llevará a cabo la inauguración de la obra. Es importante destacar que hasta el momento no existe fecha confirmada para la ceremonia.

" No voté por usted, pero veo que está haciendo mucho por Ancón, sobre todo por lugares que nadie tocó", "El parque perfecto y la inmundicias de la playa ¿para cuándo?, se ve asqueroso", "Ya es otra cosita pues, Grau mirando el mar", "Buena obra, señor Alcalde, felicitaciones", comentaron los usuarios en redes sociales al respecto.