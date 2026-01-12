0

Municipalidad de Ancón realiza obra de mejoramiento en importante zona: vecinos y visitantes gozarán de nuevo espacio

La actual gestión en Ancón está remodelando la plaza central del tradicional distrito costero, que recibe a cientos de bañistas que acuden al popular balneario.

Angie De La Cruz
La Municipalidad de Ancón está remodelando importante lugar del distrito costero.
La Municipalidad de Ancón está remodelando importante lugar del distrito costero. | Composición: Líbero/ Angie de la Cruz
COMPARTIR

Ancón es un distrito clave para este verano 2026, ya que cientos de vecinos de Lima Norte y visitantes en general llegan al balneario para disfrutar del mar. En este contexto, es importante señalar que la Plaza Central se encuentra en proceso de remodelación, por lo que los habitantes deben tomar rutas alternas.

Pronto iniciará el Proceso Único de Admisión de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

PUEDES VER: COAR 2026: ¿se confirmó cuándo inician las inscripciones para el proceso de admisión?

La Municipalidad de Ancón está realizando la obra de mejoramiento en la plaza histórica, llamada Parque Francisco Talleri, lo que permitirá que la ciudadanía goce de nuevas estructuras en este importante lugar que estuvo en el olvido por más de 80 años, pero ahora tendrá una renovada imagen.

Con una inversión de más de S/ 2.5 millones, las intervenciones incluyen mejoras en iluminación, áreas verdes y zonas de emprendimiento local. Además, se convertirá en un espacio moderno, seguro y con mejores áreas verdes, buscando impulsar el turismo y beneficiar a los vecinos.

Ancón

Parque Central de Ancón está siendo remodelado y pronto será su inauguración.

Debido a los trabajos de remodelación, la zona del Parque Central de Ancón se encuentra cercada y cerrada, por lo que los vecinos deben tomar rutas alternas para poder llegar a sus destinos, así como al balneario del tradicional distrito costero en el norte de Lima Metropolitana, que ya está listo para recibir a los visitantes en este verano 2026.

Por su parte, el alcalde de Ancón, Samuel Daza Taype, anunció que en el parque se instalará un monumento en honor al almirante Miguel Grau, y que muy pronto se llevará a cabo la inauguración de la obra. Es importante destacar que hasta el momento no existe fecha confirmada para la ceremonia.

" No voté por usted, pero veo que está haciendo mucho por Ancón, sobre todo por lugares que nadie tocó", "El parque perfecto y la inmundicias de la playa ¿para cuándo?, se ve asqueroso", "Ya es otra cosita pues, Grau mirando el mar", "Buena obra, señor Alcalde, felicitaciones", comentaron los usuarios en redes sociales al respecto.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

Lo más visto

  1. ¿Se confirmó la denominación del año 2026 en el Perú? Estos son los nombres oficiales de los últimos 10 años

  2. Cronograma ONP para el 2026: ¿Cuándo inician los pagos de las jubilaciones en enero?

  3. Retiro de AFP 2026: GUÍA para hacer la segunda solicitud para el desembolso en enero

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano