Resultados UNCP Examen de admisión Primera Selección 2026: LINK para ver puntajes y lista de ingresantes

La expectativa crece entre los postulantes al ingreso 2026 de la UNCP. La universidad ha programado su Examen de Primera Selección para los días 29 y 30 de noviembre de 2025, correspondiendo el 29 de noviembre a las Áreas I y IV, y el 30 de noviembre a las Áreas II, III y V.

Quienes rindan la prueba, normalmente estudiantes de 5to de secundaria, deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) original y dos copias de la ficha de inscripción impresa. En este contexto, tras el examen, muchos se preguntan cómo y dónde consultar los puntajes, resultados y lista de ingresantes. AQUÍ te contamos lo que se sabe hasta ahora.

Examen de admisión 2026 para postulantes a UNCP se dará este 29 y 30 de noviembre/ FOTO: UNCP

Fechas y requisitos del examen de admisión 2026

Fecha del examen: 29 de noviembre de 2025, Áreas I y IV y el 30 de noviembre de 2025, Áreas II, III y V.

Pueden participar estudiantes de 5to de secundaria (u equivalentes) que postulan a la UNCP bajo modalidad ordinaria.

Documentación requerida para rendir la prueba: DNI original vigente y dos copias impresas de la ficha de inscripción.

Dónde encontrar los resultados: plataforma oficial y LINK

Los resultados del examen de admisión se publicarán en el portal oficial de la Oficina de Admisión de la UNCP. El sitio web es: uncpadmision.edu.pe - sección "Resultados"

En ese portal, una vez habilitados los listados, los postulantes podrán consultar sus puntajes individuales, ver la lista completa de ingresantes por carrera / área. Es recomendable tener a la mano tu código de postulante, ya que algunas convocatorias lo exigen para acceder a tus resultados personales.

¿Cuándo se publicarán los resultados?

La UNCP suele publicar los resultados el mismo día del examen para sus exámenes ordinarios. En la última convocatoria regular los resultados del área I y IV aparecieron pocas horas después de rendido el examen.

Dado que la edición 2026 se realiza en dos días distintos, podría replicarse ese patrón: los resultados para las Áreas I y IV podrían publicarse la noche del 29 de noviembre; y los de las Áreas II, III y V, la noche del 30.