Clausuran Mall del Sur: ¿Cuándo volverá a abrir sus puertas al público de SJM y Lima Sur?

El último lunes 1 de diciembre de 2025, el centro comercial Mall del Sur, ubicado en el distrito de Municipalidad de San Juan de Miraflores (SJM), fue clausurado temporalmente por las autoridades del lugar. El popular centro comercial que es uno de los más concurridos del sur de Lima, se convirtió de pronto en epicentro de incertidumbre, tanto para los cientos de tiendas y servicios que operan allí, como para los miles de visitantes que tenían programadas compras, citas, eventos, recogidas de pedidos o entradas de cine.

La clausura generó una oleada de malestar y quejas, ya que muchos ciudadanos expresaron su fastidio por lo que consideran una interrupción abrupta e imprevista de actividades cotidianas. Ante el panorama, surgieron muchas preguntas: ¿por qué lo cerraron? ¿Qué irregularidades detectaron?, y, ante todo ¿cuándo volverá a abrir sus puertas? AQUÍ te dejamos lo que se sabe.

¿Por qué fue clausurado Mall del Sur? Las fallas detectadas

La clausura fue dictada por la Municipalidad de San Juan de Miraflores, en coordinación con la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Sur, como parte de un operativo de inspección de seguridad. Las autoridades identificaron cables eléctricos expuestos, lo que representa un grave riesgo eléctrico.

Además de los problemas eléctricos, se detectaron otras deficiencias estructurales o de mantenimiento: fallas en equipos de refrigeración, óxido en infraestructuras metálicas en zonas técnicas, deficiente señalización, entre otras irregularidades.

El cartel de clausura colocado en la puerta del mall señala que la medida se adoptó "Por no cumplir con lo dispuesto en el Código Nacional de Electricidad". La clausura se adoptó como medida preventiva, con el fin de garantizar la seguridad de los consumidores y trabajadores que transitan por el mall.

Reacción ciudadana

El cierre repentino provocó malestar entre usuarios, consumidores y comerciantes. Muchos expresaron su indignación por redes sociales, preguntándose qué ocurrirá con entradas de cine adquiridas, compras en curso o pedidos pendientes.

Algunos manifestaron preocupación por la falta de información oficial sobre cuándo el centro comercial volverá a operar. Hasta el momento, el mall no se ha pronunciado públicamente. La falta de claridad aumenta la incertidumbre, pues muchos de los visitantes que contaban con servicios, recargas, compras o entretenimiento en Mall del Sur se ven afectados directamente.

¿Cuándo podría volver a abrir Mall del Sur?

Por ahora, no existe un comunicado oficial por parte del centro comercial que informe una fecha concreta de reapertura. Podría estimarse que será un plazo de 48 horas, pero si el mall subsana las observaciones detectadas antes, entonces la clausura podría levantarse.

Sin embargo, este plazo es solo se sabrá por medios oficiales, y se debe tener en cuenta que la reapertura dependerá íntegramente de que todas las deficiencias detectadas sean corregidas satisfactoriamente, y que las autoridades municipales y fiscales validen dichas correcciones.

En caso de demoras, por parte del mall o de los proveedores, contratistas, inspecciones, la clausura podría prolongarse hasta que se garantice la seguridad estructural y eléctrica del establecimiento.