Municipalidad de SJM anuncia inauguración de importante obra en beneficio de los vecinos de Pamplona Alta

Después de décadas en la que muchos vecinos de Pamplona Alta, en el distrito de San Juan de Miraflores, vivieron con calles de tierra, sin veredas ni infraestructura adecuada, 2025 termina como un año de transformaciones urbanas. Diversas zonas del distrito han comenzado a recibir obras viales que prometen cambiar radicalmente la calidad de vida de sus habitantes, entre estas se presentan pistas pavimentadas, veredas, muros de contención, rampas y señalización.

Este avance responde a la necesidad de ofrecer vías seguras, transitables y dignas para las familias de sectores que durante años quedaron relegados en cuanto a infraestructura urbana. Es en ese contexto que la Municipalidad ha decidido dar un paso simbólico, y práctico, que muchos vecinos ya esperaban y se trata de la inauguración de las nuevas pistas en Villa San Luis, un momento de celebración y promesa de un futuro más cómodo y seguro.

Detalles del evento

La inauguración está programada para este viernes 5 de diciembre de 2025, a partir de las 3:00 p.m. en el sector Villa San Luis, dentro de Pamplona Alta. Se convoca a vecinos del barrio, autoridades municipales, representantes de obras y comunidad en general para acompañar la entrega oficial de las pistas recién terminadas.

San Juan de Miraflores tendrá inauguración de obra en Pamplona Alta / FOTO: Municipalidad de San Juan de Miraflores

Este acto simboliza un cambio real y visible, ya que se está pasando de calles de tierra que no eran muy cómodas para los vecinos, a vías pavimentadas, transitables, con veredas y señalización, un cambio largamente demandado por los residentes.

¿Qué incluye la obra? Lo que reciben los vecinos

La intervención contempla pavimentación de pistas, veredas, sardineles, muros de contención, rampas y adecuaciones urbanas, con la finalidad de mejorar la transitabilidad, seguridad peatonal y accesibilidad. Esto coincide con lo ya ejecutado en otros sectores de Pamplona Alta recientemente.

La obra beneficia directamente a cientos o quizá miles de familias, eliminando polvo, lodo en épocas de lluvia, accesos peligrosos y caminos irregulares, aspectos que durante años afectaron la calidad de vida local. Asimismo, mejorará la seguridad peatonal, la movilidad, el acceso a servicios, así como la revalorización de viviendas y negocios.

¿Qué se espera después de la inauguración?

Con esta obra, la Municipalidad reafirma su compromiso de cerrar brechas urbanas, pues Pamplona Alta no es la única zona intervenida; otras calles y avenidas del distrito han visto mejoras este año.

Se abre la expectativa de que más sectores con carencias de infraestructura puedan ser atendidos en los próximos años, reduciendo desigualdades dentro del distrito. Además, la comunidad espera que este tipo de obras se mantengan con buen mantenimiento, servicios adecuados y vigilancia, para que las mejoras perduren.