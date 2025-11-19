Municipalidad de San Juan de Miraflores comenzó moderna obra: vecinos de la zona mejorarán su calidad de vida

Mediante las redes sociales, la Municipalidad de San Juan de Miraflores informó que ya comenzó una moderna obra este miércoles 19 de noviembre. Esta iniciativa fue muy bien recibida por los ciudadanos, ya que ellos serán los más beneficiados con esta medida impulsada por las autoridades.

La trocha de Ampliación Santa Rosa - Sector Villa San Luis (Pamplona Alta) dejará de ser trocha tras años de polvo y desniveles. Según la información brindada, esta medida busca brindarle una mejor calidad de vida a los ciudadanos que viven en la zona.

Municipalidad de San Juan de Miraflores inició importante obra.

Esta obra contará con pistas, veredas y muros de contención, lo cual permitirá el mejoramiento de movilidad y seguridad de cientos de familias. El burgomaestre viene realizando diversas obras que buscan generar un cambio importante en el distrito.

Rápidamente, los ciudadanos no dudaron en pronunciarse sobre la obra que ya comenzó en el distrito de San Juan de Miraflores. Algunos, indicaron que esta iniciativa ha sido esperada durante años.

"Buena medida", "Es una excelente noticia", "Que se concluya la obra pronto", "Esta iniciativa se esperaba hace años", "Por fin, un lugar seguro a la población", son algunos comentarios que acompañan la publicación que realizó el municipio.