Sporting Cristal y las sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Cusco FC por los playoffs

Sporting Cristal está a puertas de disputar uno de los partidos más importantes de la temporada ante Cusco FC por la vuelta de los playoffs de la Liga 1. Los rimenses buscan quedarse con el cupo de Perú 2 y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, deberán hacerle frente a duras bajas confirmadas y algunas dudas en su plantel.

Sporting Cristal tendrá duras bajas confirmadas ante Cusco FC

Los rimenses están en la obligación de poder repetir un gran rendimiento ante Cusco FC en la ciudad imperial y así tener el premio consuelo de ser Perú 2. Sin embargo deben afrontar la baja de dos figuras esenciales, además de algunas dudas: Luis Abram, Yoshimar Yotún, Christopher Gonzáles y Felipe Vizeu.

El defensor no será considerado para el partido de vuelta tras encontrarse en plena recuperación del desgarro que sufrió ante Alianza Lima, por lo que no integrará la lista de convocados. Por su parte, según reveló el periodista Jean Martín Dueñas, Yotún tampoco estará disponible por molestias físicas y, aunque hará el viaje para acompañar al equipo, no jugará ante Cusco FC.

Luis Abram y Yoshimar Yotún no jugarán ante Cusco FC en la vuelta.

Por su parte, Christopher Gonzáles también está prácticamente descartado para este encuentro por una lesión en la rodilla que lo dejó fuera de los playoffs, aunque para tranquilidad de los hinchas ha venido dando pasos agigantados en su rehabilitación.

Finalmente, la situación de Felipe Vizeu aún está en suspenso para el comando técnico rimense. El '9' brasileño sigue recuperándose de una lesión que sufrió ante Alianza y que lo marginó del partido de ida. Sin embargo, aún no está completamente descartado, ya que su intención es apurar para ser tomado en cuenta en la lista.

Sporting Cristal encadena una gran racha deportiva

Pese a que tuvo una temporada irregular, la escuadra rimense llega a la vuelta de los playoffs en un gran momento de forma, pues no solo está dejando grandes actuaciones en el campo, sino que también encadena una racha de seis partidos sin conocer derrotas. De esta forma, el cuadro de Paulo Autuori buscará acabar la temporada de la mejor manera.