Sporting Cristal goleó 9-0 a Once Caldas y desató la algarabía a la hinchada celeste

Sporting Cristal quiere demostrar que no solo su equipo mayor está compitiendo por alcanzar el título nacional de la próxima temporada, sino también sus divisiones menores. Tal es el caso de la categoría Sub-13 del club celeste, que venció a Once Caldas en la Supercopa Sub-13.

Sporting Cristal ganó 9-0 a Once Caldas por la Supercopa Sub-13

Cristal venció 9-0 a Once Caldas de Colombia en la primera jornada del Torneo Internacional Sub-13 Supercopa Altos, organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Ahora los rimenses tendrán que enfrentar a diversos equipos, como la selección peruana regional, la selección Lima-Callao e Independiente del Valle, en la primera fase de este campeonato organizado por la FIFA.

Después de vencer por nueve goles a Once Caldas, Sporting Cristal jugará contra la selección regional el 12 de diciembre a las 10:30 a. m. y por la tarde, aproximadamente a las 5:00 p. m., continuarán su camino enfrentando a la selección de Lima y Callao.

Por último, el 13 de diciembre, la Sub-13 de Cristal enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador, una de las mejores canteras de Sudamérica.

Después de estos enfrentamientos, y dependiendo de cómo queden en la tabla de posiciones, los rimenses podrían enfrentar por el quinto lugar, por el tercer lugar y, en caso de llegar, a la gran final.

De esta forma, Sporting Cristal causó alegría a todos sus hinchas al lograr vencer a Once Caldas y tener un buen futuro de cara a los próximos encuentros por la Supercopa Sub-13.