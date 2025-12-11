0
LO ÚLTIMO
Jorge Fossati no sigue como DT de Universitario

Sporting Cristal goleó 9-0 a Once Caldas y desató la algarabía a la hinchada celeste

Sporting Cristal sorprendió y ganó 9-0 a Once Caldas en un importante campeonato donde también compiten grandes clubes de Sudamérica.

Luis Blancas
Sporting Cristal venció 9-0 a Once Caldas en importante torneo
Sporting Cristal venció 9-0 a Once Caldas en importante torneo | Composición: Líbero
COMPARTIR

Sporting Cristal quiere demostrar que no solo su equipo mayor está compitiendo por alcanzar el título nacional de la próxima temporada, sino también sus divisiones menores. Tal es el caso de la categoría Sub-13 del club celeste, que venció a Once Caldas en la Supercopa Sub-13.

Sporting Cristal no pudo ante su rival de turno y se complicó.

PUEDES VER: ¡Dura caída! Sporting Cristal perdió 2-0 y preocupa a hinchas con lograr el objetivo del 2025

Sporting Cristal ganó 9-0 a Once Caldas por la Supercopa Sub-13

Cristal venció 9-0 a Once Caldas de Colombia en la primera jornada del Torneo Internacional Sub-13 Supercopa Altos, organizado por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Ahora los rimenses tendrán que enfrentar a diversos equipos, como la selección peruana regional, la selección Lima-Callao e Independiente del Valle, en la primera fase de este campeonato organizado por la FIFA.

sporting cristal

Sporting Cristal venció 9-0 a Once Caldas por la Supercopa Sub-13.

Después de vencer por nueve goles a Once Caldas, Sporting Cristal jugará contra la selección regional el 12 de diciembre a las 10:30 a. m. y por la tarde, aproximadamente a las 5:00 p. m., continuarán su camino enfrentando a la selección de Lima y Callao.

Por último, el 13 de diciembre, la Sub-13 de Cristal enfrentará a Independiente del Valle de Ecuador, una de las mejores canteras de Sudamérica.

Después de estos enfrentamientos, y dependiendo de cómo queden en la tabla de posiciones, los rimenses podrían enfrentar por el quinto lugar, por el tercer lugar y, en caso de llegar, a la gran final.

De esta forma, Sporting Cristal causó alegría a todos sus hinchas al lograr vencer a Once Caldas y tener un buen futuro de cara a los próximos encuentros por la Supercopa Sub-13.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Néstor Gorosito dejó Alianza Lima y suena para reforzar a prestigioso club: "Acuerdo"

  2. ¡Lo último! Jorge Fossati dejó de ser entrenador de Universitario tras lograr el tricampeonato

  3. Ángel Comizzo, ex Universitario, remece el mercado al firmar por histórico club: "Definido"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano