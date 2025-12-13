0
¡Sorpresivo! Sporting Cristal definió la salida de seleccionado peruano para el 2026

Sporting Cristal sigue avanzando con la planificación de su plantel y sorprendió al decidir la salida de seleccionado peruano para la siguiente temporada. ¿De quién se trata?

Angel Curo
Sporting Cristal definió la salida de seleccionado peruano para el 2026
Sporting Cristal definió la salida de seleccionado peruano para el 2026 | Sporting Cristal | Composición: Líbero
Sporting Cristal sigue concentrado en poder superar los playoffs de la Liga 1 ante Cusco FC y quedarse con el cupo de Perú 2. En paralelo, la directiva sabe que debe armar un equipo competitivo para conseguir el título nacional la siguiente temporada. Sin embargo, se confirmó que un defensa que fue convocado con la selección peruana no seguirá en el equipo.

Sporting Cristal definió la salida de seleccionado peruano para el 2026

Conscientes de que deben hacer una reestructuración de su plantel para encaminarse hacia los objetivos, la dirección deportiva de Sporting Cristal iniciar una purga y darle salida a varios jugadores. Uno de ellos es Gilmar Paredes, lateral derecho que surgió de las divisiones menores del club.

El defensor estuvo cedido esta temporada en Comerciantes Unidos, donde logró tener una gran regularidad y tras su regreso a La Florida se esperaba que renueve su vínculo con el club que vencía a final de temporada. Sin embargo, según reveló el periodista Cristhian Fanárraga, la directiva decidió ponerle fin a la relación y no seguir contando con los servicios del joven futbolista.

Gilmar Paredes, Sporting Cristal

Gilmar Paredes dejará Sporting Cristal a final de temporada.

"Gilmar Paredes no continuará en Sporting Cristal la siguiente temporada", fue la información que compartió el citado comunicador en su cuenta personal de 'X', red social antes conocida como Twitter.

De esta manera, Gilmar Paredes tendrá que buscar un nuevo destino para continuar su carrera deportiva, teniendo en cuenta su corta edad, poniendo fin a una etapa de varios años con la institución rimense.

Gilmar Paredes fue convocado a la selección peruana

Cabe señalar que Paredes es uno de los talentos que tuvo Sporting Cristal y que tras romperla con sus actuaciones recibió el llamado de la selección peruana para la categoría sub-20. El defensor disputó en total 15 encuentros con la 'Bicolor' y logró anotar un gol.

