Experimentado entrenador argentino será el DT de la selección peruana en amistoso contra Bolivia

La selección peruana tenía definido que Manuel Barreto sería cedido a la Agremiación de Futbolistas (SAFAP) para dirigir el duelo amistoso contra Bolivia el domingo 21 de diciembre de 2025. Sin embargo, hubo un cambio y ahora un experimentado entrenador argentino asumirá la dirección técnica de Perú: estamos hablando de Gerardo Ameli.

Según informó Gustavo Peralta, Ameli será el técnico de Perú ante la selección boliviana que estará a cargo de la Agremiación de Futbolistas Peruanos, también conocido como SAFAP.

"Gerardo Ameli será el director técnico de la selección peruana ante Bolivia el próximo domingo 21 en el estadio Félix Castillo Tardío de Chincha. Recordemos que este partido no está a cargo de la FPF, pues fue cedido a la Agremiación de Futbolistas", se puede leer en el X de Peralta.

Gerardo Ameli es nuevo técnico de la selección peruana para enfrentar a Bolivia en amistoso internacional.

Además, debido a su gran experiencia en diversos equipos como Alianza Atlético, su último club, Deportivo Garcilaso, Cienciano, La Calera, Ayacucho FC, UTC, Antofagasta de Chile, Deportivo Municipal, Rosario FC, Unión de Rosario de Chile, Gimnasia de Argentina.

Es importante mencionar que el amistoso internacional entre Perú y Bolivia se disputará el 21 de noviembre en el Estadio Félix Castillo Tardío en Chincha. En este encuentro no estarán presentes los habituales jugadores de la selección, sino futbolistas que desean aceptar el llamado y se encuentran en total disposición durante sus vacaciones.

Por último, Gustavo Peralta informó que antes de coordinar con Gerardo Ameli para que asumiera la dirección técnica, se estableció una conversación principal con Néstor Gorosito, pero debido a su salida, no se concretó. Otro técnico que declinó fue Roberto Mosquera.