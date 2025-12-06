Fabio Gruber dio rotunda respuesta a Reimond Manco tras su comentario: "No es el..."

La selección peruana sigue en busca de su técnico ideal para dirigir al equipo rumbo al Mundial 2030. Mientras tanto, desde Alemania, Fabio Gruber continúa siendo entrevistado sobre su paso por la Blanquirroja y ahora ha respondido firmemente a Reimond Manco, quien en su momento hizo un comentario contundente.

Fabio Gruber respondió a Reimond Manco tras su crítica

En la conversación con FC Núremberg Club TV, Gruber fue consultado sobre su primera convocatoria a Perú para disputar los amistosos internacionales contra Chile y Rusia.

Además, el entrevistador le consultó sobre lo dicho por Reimond Manco acerca de que Fabio Gruber debería ser convocado a los próximos partidos debido a su buen rendimiento.

Fabio Gruber habló sobre su paso por la selección peruana y confía en ser convocado una vez más.

"Hubo voces en Perú que te elogiaron mucho, e incluso el exjugador de la selección nacional Reimond Manco", dijo el entrevistador.

A lo que Fabio Gruber respondió contundentemente: "Sí, sin duda. Así que, si la reacción es positiva para tu debut, bueno, sí, lo agradezco. Pero también sé que no es el final del camino, así que me llevo esta buena sensación y solo quiero seguir adelante".

Por otro lado, el peruano-alemán habló sobre cómo lleva su proceso de adaptación en la selección peruana, tras permanecer unos días con sus compañeros para enfrentar a Chile y Rusia.

"Todavía necesito familiarizarme con los procedimientos y conocer mejor a los chicos, por así decirlo. No se hace de la noche a la mañana, ni en un solo curso de capacitación. Por eso, como equipo, estamos intentando adaptarnos a los nuevos procedimientos, ya que se está produciendo un cambio dentro de la federación y del equipo. Estamos esforzándonos por trabajar juntos de la mejor manera posible y entendernos mejor", mencionó.

A su vez, Fabio Gruber mencionó la realidad de la Bicolor, acotando que ahora se encuentran en una etapa de reconstrucción generacional para así conseguir un buen equipo que luche por el cupo al próximo Mundial en 2030.

"Los que juegan en Europa, bueno, vinieron conmigo, por así decirlo. Sí. Y esa semana y media fue genial. Así que, eh, jugamos el partido contra Rusia de inmediato. Eh, primero conociendo a los chicos, eh, sí, simplemente aprendiendo el oficio, entendiéndolos mejor. Eh, fue muy divertido. Eh, y con gusto lo haría de nuevo. Es un buen enfoque", concluyó.