Gareca recuerda su paso por Perú y cuestiona el fútbol sudamericano: "Cometen demasiadas..."

Ricardo Gareca es uno de los entrenadores que mejor etapa tuvo en la selección peruana, tras lograr el segundo lugar en la Copa América 2019 y clasificar a la Copa del Mundo en 2018. Sin embargo, luego de varios años, el 'Tigre' reveló cómo era su forma de entrenar con Perú, tras dar un fuerte comentario sobre el estilo de juego en Sudamérica.

Ricardo Gareca da fuerte comentario sobre Perú tras criticar el modelo de fútbol en Sudamérica

Gareca, que en entrevistas pasadas se ha pronunciado en contra de las metodologías de enseñanzas que se aplican en Europa a los jugadores que vienen de Sudamérica, volvió a hablar sobre el tema, dejando en claro que no se debe perder la esencia del fútbol sudamericano.

En una entrevista con el programa argentino 'Mano a Mano', Ricardo Gareca explicó que observa muchas deficiencias en la parte técnica de los futbolistas que compiten en ligas europeas. Por ello, se tomó el tiempo de explicar cómo trabaja con la selección peruana para evitar estos errores.

"Yo trabajaba en la selección de Perú, atendiendo a estos detalles que eran fundamentales en determinados momentos del partido. En la actualidad, simplemente te sientas a ver el mejor fútbol de Europa, y cometen cada imprudencia. Cada error es formativo", expresó inicialmente.

En contradicción a lo dicho por el 'Tigre', el periodista Alejandro Fantino se animó a refutar lo explicado y le preguntó directamente si hacía falta hacer técnica, un estilo que se aprende desde menores, a los jugadores de Perú que ya jugaban en Europa.

"¿Ponías a un profesional de la selección de Perú, que todos estos tipos juegan en Europa, a hacer técnica como un 'pibe' de 8 años?", preguntó el comunicador.

"Lo que pasa es que en el caso de Perú, y aún con todos los 'monstruos' que hay en el mundo, hay muchas deficiencias de este tipo. Los chicos juegan como los grandes. Desde hace más de 2 décadas, los juveniles quisieron jugar parecido al Barcelona, al chico lo hacen jugar a 2 toques. Han priorizado una metodología de trabajo. Esto no significa que estén de acuerdo conmigo, es una mirada que yo tengo del fútbol sudamericano", explicó Ricardo Gareca.

La respuesta de Gareca es una verdadera muestra de cómo llevar a cabo lo que piensa sobre el estilo de juego que se enseña en Europa desde edades tempranas. Por eso, dejó en claro que los futbolistas sudamericanos deben seguir aportando técnica, talento, habilidad y dinamismo en lugar de imitar el juego a dos toques que se vio en su momento en Barcelona.

"Nosotros, los sudamericanos, tenemos que volver a la fuente: la habilidad, el talento. El fútbol argentino es muy dinámico, agresivo, pero eso no va a cambiar si le agregamos lo que más sabemos nosotros (talento). En el Mundial de Clubes uno veía que el europeo era el que mantenía la habilidad y tiene los jugadores desequilibrantes. Ellos se compran los mejores jugadores, sí; pero si nosotros volvemos a la metodología que siempre tuvimos, que es incentivar la habilidad. El uruguayo, el argentino, el peruano, el brasileño tiene habilidad. El sudamericano es muy talentoso, pero si lo haces jugar a 2 toques, la metodología se impone al talento", concluyó.