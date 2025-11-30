¿La selección peruana jugará de local en Puno? Revelan la postura de la FPF

Luego de no clasificar al Mundial 2026, los hinchas de la selección peruana esperan una mejoría para los próximos desafíos, tanto en el plantel masculino como femenino. En ese contexto, una llamativa noticia que tiene que ver con la localía llamó la atención recientemente.

Cabe señalar que los seguidores de la Bicolor en todas sus categorías vivieron un año lleno de emociones, la mayoría de momentos negativos, por lo que el triunfo genera ilusión. Precisamente, el más reciente fue el que obtuvo el plantel femenino del entrenador Antonio Spinelli frente a Chile por la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina 2025.

¿Selección peruana con nueva sede para jugar de local?

“La FPF viene evaluando la posibilidad de que la selección peruana femenina juegue la Liga de Naciones también de local en Puno. En los próximos días habrá reunión para ver si se concreta la idea. En la última fecha Perú sumó un triunfo oficial luego de 19 años”, dio a conocer el periodista Kevin Pacheco de RPP Noticias en su cuenta de X.

Selección peruana femenina y una posible localía en Puno | X-Kevin Pacheco

En su primer partido en condición de local en este torneo, la Blanquirroja se mudó al Estadio Inca Garcilaso de la Vega en el Cusco donde se hizo fuerte y superó a ‘La Roja’. Alesia García abrió el marcador a los 29', pero Nayadet López puso la igualdad para las chilenas a los 41’. Luz Campoverde se encargó de poner nuevamente arriba a la Bicolor al minuto 61, mientras Nora Bilcape anotó el 3-1 final.

Selección peruana femenina logró vencer a Chile en el Cusco

La Liga de Naciones Femenina se desarrolla como un torneo todos contra todos, como las Eliminatorias masculinas. Participan las selecciones de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Brasil, por ser anfitrión del Mundial 2027, no compite. Este torneo otorgará dos cupos directos a la Copa del Mundo y dos cupos adicionales para el repechaje.

Fixture de Perú en la Liga de Naciones