¡Clasifican 4 de 16! Se confirmaron las llaves para el repechaje europeo al Mundial 2026
Son 16 las selecciones que clasificaron al repechaje de la UEFA, aunque solo cuatro equipos accederán al Mundial 2026. Conoce las llaves y el formato.
Europa también jugará su repechaje al Mundial 2026. Fueron 16 los equipos clasificados a esta especie de mini-torneo y solo serán cuatro los equipos que puedan acceder a la máxima fiesta del fútbol.
Recordemos que se jugarán ocho llaves de semifinales y luego cuatro finales para definir a los equipos que podrán asistir al certamen que se desarrollará el próximo año. Ambas instancias son a partido único.
Cabe señalar que ya clasificaron directo a la Copa del Mundo las siguientes selecciones: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.
Italia, cuatro veces campeón del mundo, es el equipo de mayor rango que está participando en la repesca y en caso de no salir airoso, quedaría fuera de su tercer Mundial de forma consecutiva.
Llaves confirmadas repechaje de Europa al Mundial 2026
El equipo ubicado a la derecha será local en la semifinal, que se juega a partido único.
Llave A
- Italia vs. Irlanda del Norte
- Gales vs. Bosnia-Herzegovina*
Llave B
- Ucrania vs. Suecia*
- Polonia vs. Albania
Llave C
- Turquía vs. Rumanía
- Eslovaquia vs Kosovo*
Llave D
- Dinamarca vs. Macedonia del Norte
- República Checa vs. Irlanda*
*El ganador de esta llave será local en la final a partido único.
