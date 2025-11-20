Europa también jugará su repechaje al Mundial 2026. Fueron 16 los equipos clasificados a esta especie de mini-torneo y solo serán cuatro los equipos que puedan acceder a la máxima fiesta del fútbol.

Recordemos que se jugarán ocho llaves de semifinales y luego cuatro finales para definir a los equipos que podrán asistir al certamen que se desarrollará el próximo año. Ambas instancias son a partido único.

Cabe señalar que ya clasificaron directo a la Copa del Mundo las siguientes selecciones: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

Italia, cuatro veces campeón del mundo, es el equipo de mayor rango que está participando en la repesca y en caso de no salir airoso, quedaría fuera de su tercer Mundial de forma consecutiva.

Llaves confirmadas repechaje de Europa al Mundial 2026

El equipo ubicado a la derecha será local en la semifinal, que se juega a partido único.

Llave A

Italia vs. Irlanda del Norte

Gales vs. Bosnia-Herzegovina*

Llave B

Ucrania vs. Suecia*

Polonia vs. Albania

Llave C

Turquía vs. Rumanía

Eslovaquia vs Kosovo*

Llave D

Dinamarca vs. Macedonia del Norte

República Checa vs. Irlanda*

*El ganador de esta llave será local en la final a partido único.