0

¡Clasifican 4 de 16! Se confirmaron las llaves para el repechaje europeo al Mundial 2026

Son 16 las selecciones que clasificaron al repechaje de la UEFA, aunque solo cuatro equipos accederán al Mundial 2026. Conoce las llaves y el formato.

Wilfredo Inostroza
Conoce cómo quedaron las llaves del repechaje al Mundial 2026
Conoce cómo quedaron las llaves del repechaje al Mundial 2026
COMPARTIR

Europa también jugará su repechaje al Mundial 2026. Fueron 16 los equipos clasificados a esta especie de mini-torneo y solo serán cuatro los equipos que puedan acceder a la máxima fiesta del fútbol.

Cecilio Waterman, ex Alianza Lima, clasificó al Mundial 2026 con Panamá.

PUEDES VER: El millonario monto que perdió Alianza por dejar libre a Waterman, quien jugará el Mundial

Recordemos que se jugarán ocho llaves de semifinales y luego cuatro finales para definir a los equipos que podrán asistir al certamen que se desarrollará el próximo año. Ambas instancias son a partido único.

Cabe señalar que ya clasificaron directo a la Copa del Mundo las siguientes selecciones: Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Países Bajos, Alemania, España, Bélgica, Austria, Escocia y Suiza.

Italia, cuatro veces campeón del mundo, es el equipo de mayor rango que está participando en la repesca y en caso de no salir airoso, quedaría fuera de su tercer Mundial de forma consecutiva.

Llaves confirmadas repechaje de Europa al Mundial 2026

El equipo ubicado a la derecha será local en la semifinal, que se juega a partido único.

Llave A

  • Italia vs. Irlanda del Norte
  • Gales vs. Bosnia-Herzegovina*

Llave B

  • Ucrania vs. Suecia*
  • Polonia vs. Albania

Llave C

  • Turquía vs. Rumanía
  • Eslovaquia vs Kosovo*

Llave D

  • Dinamarca vs. Macedonia del Norte
  • República Checa vs. Irlanda*

*El ganador de esta llave será local en la final a partido único.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Bolivia se enfrenta a Surinam: fecha, llaves y formato del repechaje para el Mundial 2026

  2. Bolivia no clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026: rival confirmado y fechas

  3. ¡Solo clasifican cuatro! Se confirmaron las llaves para el repechaje europeo al Mundial 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano