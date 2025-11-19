Clasificados al Mundial 2026: son 42 selecciones confirmadas y cómo se jugará el repechaje

A menos de un año de la realización del evento más importante del deporte rey, se ha definido la clasificación de 42 selecciones al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, pero además se conoce a aquellos países que disputarán unas jornadas más de partidos en el repechaje.

Sin considerar a los anfitriones de la Copa del Mundo (México, Estados Unidos y Canadá), son 39 los equipos nacionales que se encuentran confirmados en el próximo certamen, y entre ellos están cuatro debutantes (Curazao, Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde), que asumen la hazaña por primera vez en su historia.

Clasificados al Mundial 2026

Concacaf:

Canadá - (anfitrión)

Estados Unidos - (anfitrión)

México - (anfitrión)

Panamá

Curazao (debut)

Haití.

AFC:

Japón

Irán

Uzbekistán (debut)

Corea del Sur

Jordania (debut)

Australia

Qatar

Arabia Saudita.

CAF:

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde (debut)

Sudáfrica

Costa de Marfil

Senegal.

Conmebol:

Argentina

Ecuador

Colombia

Uruguay

Brasil

Paraguay.

OFC:

Nueva Zelanda

UEFA

Inglaterra

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

Bélgica

Austria

Suiza

España

Escocia.

Clasificados al repechaje para el Mundial 2026:

Los clasificados de 3 confederaciones se disputarán dos cupos para la Copa del Mundo.

Concacaf:

Surinam

Jamaica

Conmebol:

Bolivia

CAF:

República Democrática del Congo

AFC

Irak

OFC:

Nueva Caledonia

El repechaje rumbo al Mundial 2026 ya tiene fecha y formato definidos. La etapa decisiva se disputará en México, durante la fecha FIFA que va del 23 al 31 de marzo, con un mini torneo que reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones.

Según el sistema establecido, los dos equipos mejor ubicados en el ranking FIFA avanzarán directamente a la fase final, mientras que las otras cuatro selecciones deberán enfrentarse primero en unas semifinales que dejarán a los dos últimos clasificados. Monterrey y Guadalajara serán las ciudades encargadas de albergar este repechaje que definirá los últimos boletos a la Copa del Mundo.

UEFA:

Eslovaquia

Kosovo

Dinamarca

Ucrania

Turquía

Irlanda

Polonia

Bosnia Herzegovina

Italia

Gales

Albania

República Checa

Macedonia del Norte

Rumanía

Suecia

Irlanda del Norte.

Por otro lado, los otros 4 boletos al Mundial se definirán entre países de Europa.