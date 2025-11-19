0
Clasificados al Mundial 2026: son 42 selecciones confirmadas y cómo se jugará el repechaje

Ya son 42 países que han asegurado su clasificación a la próxima Copa del Mundo, pero además quedan 6 cupos disponibles que se definirán entre 22 selecciones de las 6 confederaciones.

Shirley Marcelo
Clasificados al Mundial.
Clasificados al Mundial.
A menos de un año de la realización del evento más importante del deporte rey, se ha definido la clasificación de 42 selecciones al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, pero además se conoce a aquellos países que disputarán unas jornadas más de partidos en el repechaje.

Selección boliviana no jugará la final del repechaje para el Mundial 2026

PUEDES VER: Bolivia no clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026: posibles rivales y fechas

Sin considerar a los anfitriones de la Copa del Mundo (México, Estados Unidos y Canadá), son 39 los equipos nacionales que se encuentran confirmados en el próximo certamen, y entre ellos están cuatro debutantes (Curazao, Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde), que asumen la hazaña por primera vez en su historia.

Clasificados al Mundial 2026

Concacaf:

  • Canadá - (anfitrión)
  • Estados Unidos - (anfitrión)
  • México - (anfitrión)
  • Panamá
  • Curazao (debut)
  • Haití.

AFC:

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán (debut)
  • Corea del Sur
  • Jordania (debut)
  • Australia
  • Qatar
  • Arabia Saudita.

CAF:

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde (debut)
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Senegal.

Conmebol:

  • Argentina
  • Ecuador
  • Colombia
  • Uruguay
  • Brasil
  • Paraguay.

OFC:

  • Nueva Zelanda

UEFA

  • Inglaterra
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Austria
  • Suiza
  • España
  • Escocia.
Clasificados al Mundial 2026.

Clasificados al repechaje para el Mundial 2026:

Los clasificados de 3 confederaciones se disputarán dos cupos para la Copa del Mundo.

Concacaf:

  • Surinam
  • Jamaica

Conmebol:

  • Bolivia

CAF:

  • República Democrática del Congo

AFC

  • Irak

OFC:

  • Nueva Caledonia

El repechaje rumbo al Mundial 2026 ya tiene fecha y formato definidos. La etapa decisiva se disputará en México, durante la fecha FIFA que va del 23 al 31 de marzo, con un mini torneo que reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones.

Según el sistema establecido, los dos equipos mejor ubicados en el ranking FIFA avanzarán directamente a la fase final, mientras que las otras cuatro selecciones deberán enfrentarse primero en unas semifinales que dejarán a los dos últimos clasificados. Monterrey y Guadalajara serán las ciudades encargadas de albergar este repechaje que definirá los últimos boletos a la Copa del Mundo.

UEFA:

  • Eslovaquia
  • Kosovo
  • Dinamarca
  • Ucrania
  • Turquía
  • Irlanda
  • Polonia
  • Bosnia Herzegovina
  • Italia
  • Gales
  • Albania
  • República Checa
  • Macedonia del Norte
  • Rumanía
  • Suecia
  • Irlanda del Norte.

Por otro lado, los otros 4 boletos al Mundial se definirán entre países de Europa.

