Clasificados al Mundial 2026: son 42 selecciones confirmadas y cómo se jugará el repechaje
Ya son 42 países que han asegurado su clasificación a la próxima Copa del Mundo, pero además quedan 6 cupos disponibles que se definirán entre 22 selecciones de las 6 confederaciones.
A menos de un año de la realización del evento más importante del deporte rey, se ha definido la clasificación de 42 selecciones al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026, pero además se conoce a aquellos países que disputarán unas jornadas más de partidos en el repechaje.
PUEDES VER: Bolivia no clasificó a la final del repechaje para el Mundial 2026: posibles rivales y fechas
Sin considerar a los anfitriones de la Copa del Mundo (México, Estados Unidos y Canadá), son 39 los equipos nacionales que se encuentran confirmados en el próximo certamen, y entre ellos están cuatro debutantes (Curazao, Uzbekistán, Jordania y Cabo Verde), que asumen la hazaña por primera vez en su historia.
Clasificados al Mundial 2026
Concacaf:
- Canadá - (anfitrión)
- Estados Unidos - (anfitrión)
- México - (anfitrión)
- Panamá
- Curazao (debut)
- Haití.
AFC:
- Japón
- Irán
- Uzbekistán (debut)
- Corea del Sur
- Jordania (debut)
- Australia
- Qatar
- Arabia Saudita.
CAF:
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde (debut)
- Sudáfrica
- Costa de Marfil
- Senegal.
Conmebol:
- Argentina
- Ecuador
- Colombia
- Uruguay
- Brasil
- Paraguay.
OFC:
- Nueva Zelanda
UEFA
- Inglaterra
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Países Bajos
- Bélgica
- Austria
- Suiza
- España
- Escocia.
Clasificados al Mundial 2026.
Clasificados al repechaje para el Mundial 2026:
Los clasificados de 3 confederaciones se disputarán dos cupos para la Copa del Mundo.
Concacaf:
- Surinam
- Jamaica
Conmebol:
- Bolivia
CAF:
- República Democrática del Congo
AFC
- Irak
OFC:
- Nueva Caledonia
El repechaje rumbo al Mundial 2026 ya tiene fecha y formato definidos. La etapa decisiva se disputará en México, durante la fecha FIFA que va del 23 al 31 de marzo, con un mini torneo que reunirá a seis selecciones de distintas confederaciones.
Según el sistema establecido, los dos equipos mejor ubicados en el ranking FIFA avanzarán directamente a la fase final, mientras que las otras cuatro selecciones deberán enfrentarse primero en unas semifinales que dejarán a los dos últimos clasificados. Monterrey y Guadalajara serán las ciudades encargadas de albergar este repechaje que definirá los últimos boletos a la Copa del Mundo.
UEFA:
- Eslovaquia
- Kosovo
- Dinamarca
- Ucrania
- Turquía
- Irlanda
- Polonia
- Bosnia Herzegovina
- Italia
- Gales
- Albania
- República Checa
- Macedonia del Norte
- Rumanía
- Suecia
- Irlanda del Norte.
Por otro lado, los otros 4 boletos al Mundial se definirán entre países de Europa.
