El millonario monto que perdió Alianza por dejar libre a Waterman, quien jugará el Mundial

En medio del cierre de la Liga 1 2025, los hinchas de Alianza Lima conocieron una inesperada noticia que tiene que ver con un exfutbolista que fue parte del plantel hasta hace un año; sin embargo, no fue parte de los planes del 2025. Se trata de Cecilio Waterman, delantero panameño que clasificó al Mundial 2026 recientemente.

Y es que su selección ganó el boleto directo para la Copa del Mundo tras haber disputado las Eliminatorias Concacaf. Una grata noticia para el país y Coquimbo Unido de Chile, equipo del futbolista, pues tendrá una ganancia económica, la cual perdió el elenco blanquiazul por dejarlo ir.

Cecilio Waterman disputará el Mundial 2026 con Panamá

Resulta que la FIFA otorga una fuerte suma de dinero a los clubes que aporten futbolistas al Mundial. De acuerdo a TUDN, dicha remuneración “aumentará casi un 70 por ciento respecto a la edición anterior gracias a la renovación del memorando de acuerdo entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos que se firmó en marzo del 2023”.

Cabe mencionar que en el Mundial Qatar 2022 se repartieron un total de 209 millones de dólares entre 440 equipos de 51 federaciones miembro. En Qatar 2022, el ente máximo del fútbol mundial le pagó a los clubes 10.950 dólares al día por cada futbolista suyo que haya sido convocado a una selección concursante.

No cabe duda que hubiera sido una grata noticia para Alianza Lima de haber mantenido a Cecilio Waterman en sus filas. Sin embargo, esto puede cambiar con el caso del guardameta Guillermo Viscarra, quien tiene la posibilidad de clasificar con Bolivia si supera el repechaje. De concretarse, el elenco blanquiazul será el único equipo del Perú con un deportista en el Mundial 2026.