Jugó en histórico club peruano y ahora decidió firmar con Sporting Cristal: "Hasta el 2027"

El fútbol peruano sigue sorprendiendo a los hinchas, quienes esperan que sus respectivos equipos tengan una mejor temporada el 2026. Uno de ellos es Sporting Cristal que busca salir campeón y revertir la situación de los últimos años, tanto en la Liga 1, Liga Femenina y demás categorías.

Vale mencionar que los clubes son conscientes que para lograr los objetivos necesitan de importantes futbolistas en el terreno de juego. En ese contexto, el conjunto celeste llamó la atención de su hinchada con un importante anuncio que causó sorpresa en las últimas horas, pues se oficializó la firma de una figura.

Sporting Cristal oficializó una inesperada firma para luchar por el título

Hinchas de Sporting Cristal recibieron sorpresiva noticia

“¡Angie Tomateo continúa en Sporting Cristal! La defensa mantendrá su presencia hasta el 2027”, escribió el club del Rímac en una reciente publicación vía redes sociales, la cual tiene una gráfica con la imagen de la deportista, quien antes de llegar a La Florida estuvo en Carlos A. Mannucci.

Cabe recordar que la jugadora llegó en condición libre al club celeste, después que anunció su salida del conjunto trujillano hace un año: “Agradecer a la directiva de Mannucci por todo su apoyo brindado. Cada año fue mejor y sé que así será de aquí en adelante, y por supuesto agradecer a todo el pueblo trujillano”.

De esta manera, la historia de Angie Tomateo en La Florida continúa tras haber llegado a un acuerdo para renovar su contrato. El cuadro rimense espera hacer un mejor papel para el próximo año en el campeonato de la Liga Femenina, luego de haber llegado hasta las semifinales del torneo este 2025.