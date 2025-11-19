0

Ian Wisdom se sinceró y dejó rotundo mensaje tras cierre de Cristal en el Clausura: "Era un…"

El futbolista de Sporting Cristal, Ian Wisdom se pronunció tras el triunfo sobre Atlético Grau por la última fecha del Torneo Clausura 2025.

Erickson Acuña
Ian Wisdom y un contundente mensaje tras victoria de Sporting Cristal.
Ian Wisdom y un contundente mensaje tras victoria de Sporting Cristal. | Liga 1/L1 MAX | Composición: Líbero
Se terminó el Torneo Clausura 2025 para Sporting Cristal y ahora luchará en los Playoffs de la Liga 1 por quedar en una mejor posición en el acumulado. Con una victoria por 2-1 sobre Atlético Grau, el elenco celeste cerró esta segunda parte de temporada y el jugador Ian Wisdom se pronunció luego del encuentro disputado en el estadio Campeones del 36 de la ciudad de Sullana.

El joven volante analizó lo que fue el compromiso contra ‘Los Albos’ que le permite al entrenador Paulo Autuori sacar sus propias conclusiones para encontrar los elementos necesarios en el terreno de juego y consolidar su once. Cabe mencionar que el equipo del Rímac no logró los objetivos trazados a inicios del año. 

¿Qué dijo Ian Wisdom tras el partido de Sporting Cristal sobre Atlético Grau?

“Lo más importante es el colectivo, sabíamos que era un partido complicado pero lo sacamos adelante de la mejor manera”, dijo el habilidoso volante a las cámaras de L1 MAX sobre este encuentro que resultó complicado en gran parte de los 90 minutos, pero supieron mantener la ventaja.   

(Video: L1 MAX)

Asimismo, se refirió a los nuevos nombres que aparecieron en el equipo para este cierre del Clausura, resaltando que están preparados para asumir los retos, además de los ánimos en Sporting Cristal para los últimos partidos del año pensando en lograr clasificar a la fase de grupos del torneo Conmebol. 

“Si están acá es porque están preparados, están entrenando con nosotros y se nota que están preparados. Estamos bien anímicamente y muy concentrados para conseguir el cupo directo a la Copa Libertadores", agregó.

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

