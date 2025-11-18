Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO por L1 MAX: pronóstico, a qué hora juegan y dónde ver

Momento de vivir un partido de alta temperatura entre Sporting Cristal vs Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36. Dicho cotejo del Torneo Clausura se llevará a cabo este miércoles 19 de noviembre a partir de las 15:00 horas locales (20:00 horas GMT) con la transmisión EN VIVO de L1 MAX.

Sporting Cristal debe cumplir su calendario del Clausura y tratará de sacar adelante un duro partido con bajas de consideración en el primer equipo. Dolor de cabeza en Paulo Autuori que no contará con 10 jugadores para la convocatoria en Piura; sin embargo, recupera a dos piezas claves que se hicieron extrañar en la temporada como Gustavo Cazonatti y Luis Iberico.

Si bien ambos futbolistas viajan con el plantel a Piura, no garantiza que sumen minutos para este último encuentro por el Torneo Clausura 2025. Es claro que este cotejo será fundamental para preparar al equipo celeste de cara a los Playoffs de la Liga 1, en el que son parte de los clubes que afrontarán las últimas llaves para el cupo como "Perú 2" a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En el caso de Atlético Grau, se quedó sin la posibilidad de obtener un cupo a la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Comizzo no tiene una meta propia para estos 90 minutos ante Sporting Cristal, pero sí el honor de sacar un triunfo en casa para despedirse como se merece en esta edición 2025 de la Liga 1.

Atlético Grau anuncia su partido ante Sporting Cristal.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau se juega el miércoles 19 de noviembre en el Estadio Campeones del 36. Dicho cotejo reiniciará los compromisos del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, por lo que hay altas expectativas por ver el rendimiento de ambos planteles.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau?

Este encuentro del Torneo Clausura entre Sporting Cristal y Atlético Grau inicia a partir de las 15:00 horas locales (20:00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:00 horas

Venezuela, Bolivia: 16:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 17:00 horas

España: 21:00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau?

El partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau en Piura se verá por la señal en vivo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX) por los operadores de DirecTV, Claro y Win. Asimismo, tienes la opción vía streaming por internet mediante DGO a través de tu teléfono móvil, PC y/o SmarTV.

Posibles alineaciones Sporting Cristal vs Atlético Grau

Sporting Cristal: Renato Solís, Jhilmar Lora, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini, Ian Wisdom, Henry Caparó, Leandro Sosa, Cristian Benavente, Santiago González e Irven Ávila.

Atlético Grau: Patricio Álvarez, Fabio Rojas, Rodrigo Tapia, José Bolívar, Elsar Rodas, Diego Soto, Rafael Guarderas, Paulo de la Cruz, Neri Bandiera, Tomás Sandoval y Christopher Olivares.

Sporting Cristal vs Atlético Grau: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente favorito para llevarse la victoria ante Atlético Grau en esta jornada del Torneo Clausura. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ATLÉTICO GRAU EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 3.45 3.25 2.08 Betano 3.70 3.40 2.18 Bet365 3.40 3.30 2.15 1XBet 3.49 3.34 2.05 Doradobet 3.60 3.25 2.08

Bajas de Sporting Cristal

Sporting Cristal presenta un total de 10 bajas para el duelo ante Atlético Grau. Algunos futbolistas están concentrados con la selección peruana, unos lesionados y otros por suspensión: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Luis Abram, Jesús Pretell, Maxloren Castro, Martín Távara, Jair Moretti (Sparring), César Bautista (Sparring), Christofer Gonzales (lesión) y Catriel Cabellos (suspensión).

Bajas de Atlético Grau

En el caso de Atlético Grau, tendrá un total de 5 bajas para enfrentar a los celestes en Piura: Raúl Ruidíaz, Jeremy Rostaing, Benjamin García, Joel Herrera y Juan Garro; reveló el periodista Ernesto Macedo de L1 MAX.

Entradas Sporting Cristal vs Atlético Grau vía VAOPE

Estos son los precios de entradas para el partido de Sporting Cristal vs Atlético Grau a jugarse en el Estadio Campeones del 36: