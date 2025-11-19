Andy Polo quedó rendido y elogió a ex Garcilaso que firmó contrato con Universitario: "10 puntos"

Universitario de Deportes apunta a sostener el invicto en el Torneo Clausura 2025 ante Los Chankas por la última jornada de la Liga 1. El tricampeón peruano quiere cerrar la temporada de la mejor manera y luego enfocarse en los próximos fichajes para el 2026. A propósito de eso, Andy Polo llenó de elogios a un ex Deportivo Garcilaso que firmó contrato con los cremas hasta 2026.

Andy Polo elogió a ex Deportivo Garcilaso que firmó contrato con Universitario

Álex Valera es el delantero más indispensable con el que cuenta la 'U' tras la obtención del 'Tri', y prueba de ello, radica en que el futbolista es el goleador del plantel estudiantil con 17 dianas. Bajo ese contexto, la 'Joya' no dudó en destacar el profesionalismo de 'Nazario' a nivel profesional y personal.

Álex Valera es el goleador de Universitario esta temporada

"Dámelo siempre a Álex Valera como jugador y como persona 10 puntos", sostuvo el extremo del cuadro merengue a través de un adelanto de la entrevista con el periodista Wilmer Robles.

(Video: YouTube - Wilmer Robles)

De otro lado, el atacante de 31 años se refirió respecto al próximo objetivo que tiene el conjunto estudiantil en el 2026 y señaló que ningún rival logró obtener el 'Tetra' en el balompié nacional. "Nadie aún ha sido tetracampeón en el fútbol peruano", añadió.

Álex Valera y su pasado en Deportivo Garcilaso del Cusco

Antes de su llegada a Llacuabamba en la que fue figura y ascendió a la Liga 1. Álex Valera vistió la camiseta de Deportivo Garcilaso en la temporada 2019, donde el 'Vendaval Celeste' disputaba la Copa Perú. El ariete nacional ya venía demostrando su eficacia de cara al arco pues registró un total de 7 anotaciones.

Álex Valera jugó en Deportivo Garcilaso en el 2019/Foto: Facebook

Álex Valera firmó contrato con Universitario hasta 2026

En vista de su gran rendimiento con los cremas, la directiva de Universitario extendió el vínculo contractual de 'Valegol' hasta diciembre de 2026. El jugador ya es considerado un referente en la ofensiva del plantel.

Álex Valera: ¿en qué equipos ha jugado?

Durante su trayectoria profesional, el delantero de la 'U' ha jugado en 5 escuadras nacionales y 1 en Arabia Saudita.