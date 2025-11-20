Campeón nacional y exjugador de Universitario firmó hasta 2027 con Sport Huancayo

Sport Huancayo está cerca de acabar su temporada, pero antes debe asegurar su cupo en la CONMEBOL Copa Sudamericana frente a Cusco FC de forma lucha. Sin embargo, ya está realizando sus fichajes y también asegura a sus jugadores para la próxima temporada de la Liga 1. Es por eso que el club renovó hasta 2027 con Piero Magallanes, jugador que fue campeón de la Liga 2 y también jugó por Universitario de Deportes en 2019.

Campeón nacional y exjugador de Universitario de Deportes firmó hasta 2027 con Sport Huancayo

Según informó Gustavo Peralta, Magallanes renovó con Sport Huancayo por dos temporadas más, por lo que seguirá demostrando su juego hasta el 2027.

Piero Magallanes, exjugador de Universitario de Deportes, renovó con Sport Huancayo hasta 2027.

El jugador que se consagró campeón con Comerciantes Unidos en 2023 llegó al club huancaíno al inicio de la Liga 1 2025 y ha demostrado ser uno de los mejores del plantel dirigido por el uruguayo Richard Pellejero.

Durante el año actual, Piero Magallanes, de 24 años, disputó dos campeonatos oficiales: el Torneo de Apertura y el Clausura del fútbol peruano.

En el primer certamen del 2025 jugó 14 de 18 partidos posibles y anotó 4 goles importantes que colaboraron con puntos clave. Posteriormente, también disputó el Clausura donde fue titular en 13 de 16 duelos por la Liga 1.

Actualmente, Magallanes disputará con Sport Huancayo el cupo de la Copa Sudamericana 2026 ante Cusco FC el próximo domingo 23 de noviembre de 2025 a las 15:00 horas desde el Estadio IPD de Huancayo por la última jornada del segundo certamen del año.

Por último, anteriormente, Piero Magallanes ha tenido pasos por diferentes clubes del fútbol peruano, siendo uno de ellos Regatas Lima (2019), la reserva de Universitario de Deportes (2019), Deportivo Coopsol (2021), Unión Huaral (2022), Comerciantes (2023) y Sport Huancayo (2025).