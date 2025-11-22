Erick Noriega sufrió fuerte lesión en la rodilla en partido de Gremio y su estado preocupa

Gremio de Erick Noriega y Botafogo se enfrentaron este sábado por una nueva fecha del Brasileirao en el estadio Olímpico Nilton Santos, en Río de Janeiro. El resultado fue una derrota para el ‘Tricolor Gaúcho’ por 3-2, en un partido que tuvo emociones, pero también momentos de preocupación como lo sucedido con el ‘Samurái’.

Y es que el defensa peruano tuvo que dejar el partido al minuto 70’ debido a una dura lesión tras una jugada dividida con Arthur Cabral. El exzaguero de Alianza Lima se mostró visiblemente afectado y tuvo que ser retirado por el cuerpo médico que ingresó de inmediato al ver la caída.

Erick Noriega abandonó el partido Gremio vs Botafogo

Tal como pudo verse en las imágenes de la transmisión del encuentro, Erick Noriega se llevó la peor parte cuando el rival intentaba cabecear detrás de él. El ‘Samurái’ terminó en el suelo con evidentes signos de dolor, mientras los futbolistas de Botafogo pedían la asistencia rápida.

(Video: L1)

Aunque todavía no hay algún pronunciamiento oficial sobre el estado de su lesión en la rodilla, la cual se dobló al caer, lo cierto es que no dejó de llamar la atención de los hinchas y sus seguidores luego de tener que deja el campo cuando había iniciando el compromiso de titular.

Erick Noriega: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el exzaguero de Alianza Lima, Erick Noriega, tiene un valor en el mercado actual de 2,00 mill. €.