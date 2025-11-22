- Hoy:
DT de Bolivia dio firme calificativo a Guillermo Viscarra tras derrotas en amistosos: "Tenemos…"
Óscar Villegas, director técnico de Bolivia, se pronunció sobre el arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra, tras los amistosos.
La selección boliviana sigue enfocada en lo que será el repechaje rumbo al Mundial 2026, por ello, disputó partidos de preparación ante Corea del Sur y Japón donde cayó derrotado. Tras estos encuentros, el entrenador de ‘La Verde’, Óscar Villegas se pronunció ante los medios de comunicación.
PUEDES VER: ¿Y Viscarra? Rebagliati revela sorpresivo fichaje de Alianza para 2026: "El arquero va a ser…"
Y es que en una reciente conversación con ‘No Mentiras’, el estratega boliviano analizó el presente de su equipo sobre lo que serán los trascendentales compromisos. Asimismo, se refirió al desempeño de varios de sus dirigidos como fue el caso del arquero de Alianza Lima, Guillermo Viscarra.
¿Qué dijo Óscar Villegas, DT de Bolivia, sobre Guillermo Viscarra?
“Tenemos dos arqueros de gran nivel, que realmente cualquiera puede jugar. En algún momento dije que si pongo a Carlos Lampe, medio país va a estar en contra, y si pongo a 'Billy' (Guillermo Viscarra), otro medio país va a estar en contra y eso pasa cuando hay dos buenos arqueros. Banegas también viene muy bien y tenemos un proyecto atrás que es Gerómino que esperamos que esté, con calma, ser parte de nuestra selección", indicó.
(Video: No Mentiras)
Óscar Villegas explicó que ambos guardametas siempre van a generar debate debido al nivel que demuestran en el arco. En estos dos últimos partidos, el popular ‘Billy’ no solo estuvo como portero titular, sino que llevó la cinta de capitán, generando los elogios de sus seguidores.
Cabe mencionar que tras los partidos con la selección boliviana, Guillermo Viscarra regresó al Perú para unirse a los trabajos de Alianza Lima pensando en el cierre de la temporada, buscando quedar como segundos para clasificar de manera directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.
Guillermo Viscarra: clubes en su carrera
- Vitória (Brasil)
- Bolívar (Bolivia)
- Oriente Petrolero (Bolivia)
- Hapoel Ra'anana AFC (Israel)
- The Strongest (Bolivia)
- Alianza Lima (Perú)
