Prensa boliviana apuntó a Viscarra, arquero de Alianza, tras derrota con Japón: "La goleada..."

Mientras que algunas selecciones están definiendo su pase directo al Mundial 2026, hay quienes buscan prepararse para lo que será el repechaje. Este es el caso de Bolivia, quienes jugaron un amistoso ante Japón, pero mostraron irregularidad durante todo el cotejo que los llevó a llegar al cierre de año con una goleada.

Bolivia se estará enfrentando a una de las pruebas que podrían cambiar su historia futbolística para siempre. El próximo año jugarán el repechaje para definir su pase al próximo Mundial, por lo que buscan prepararse midiéndose ante las mejores selecciones y Japón es una de ellas.

Guillermo Viscarra recibió tres goles en amistoso ante Japón

El arquero de Alianza Lima no tuvo una buena actuación en el partido que jugó Bolivia ante Japón. En el primer tiempo recibió el primer gol a los cuatro minutos, y lo dos siguientes fueron en los últimos 45 minutos. Esto hizo que la prensa boliviana destaque su rendimiento y reciba uno de los puntajes más bajos en todo el cotejo.

El portal 'ElPotosi' lamentó la derrota sufrida por Bolivia y también señaló la actuación de Guillermo Viscarra, quien tuvo importantes atajadas que impidió que la diferencia de goles sea aún mayor.

"La goleada pudo haber sido incluso mayor, pero el arquero boliviano Guillermo Viscarra tuvo una destacada actuación y evitó que los asiáticos aumentaran su casillero", señala el sitio web.

Guillermo Viscarra fue titular en partido ante Japón.

¿Cuándo vuelve a jugar Bolivia?

La selección boliviana se estará enfrentando a Bolivia en un partido amistoso el domingo 21 de diciembre en el Estadio Félix Castillo en la ciudad de Chincha. De momento, no se ha confirmado ni el horario ni canal de transmisión.